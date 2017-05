Damer i avslørende kjoler tiltrekker seg ikke menn

Forskere ved University of Kent sier at det er irrelevant om personer er påkledd eller avkledd for å vekke følelser hos det motsatte kjønn. Her et bilde av en kvinne som liker å kle seg i avslørende klær, Kendall Jenner.

Her kommer det litt vitenskap som kanskje Kim Kardashian og to håndfuller andre kjendiser vil finne interessant: Menn og kvinner finner påkledde personer like opphissende som nakne personer.

Ekstremt avslørende antrekk kan også være det minst effektive i å fange oppmerksomheten til det motsatte kjønn, skriver Daily Mail.

Det viser en ny studie utført av forskere ved University of Kent i England.

Forskerne målte effekten av opphisselse hos kvinner og menn ved å vise dem bilder av påkledde og helt nakne personer. De målte så hvor mye pupillene utvidet seg hos testpersonene, en naturlig reaksjon som skjer i kroppen når du blir opphisset.

Ifølge Men's Health var resultatet relativt overraskende for forskerne. Reaksjonene som ble målt hos deltagerne var kun avhengig av om det var bilder av det motsatte kjønn som ble vist. Hvor påkledde eller avkledde personene på bildene var, utgjorde ingen forskjell i reaksjonen til deltagerne.

Bildene testpersonene i studien ble vist.

Den eneste åpenbare forskjellen mellom nakenbildene og de påkledde bildene, var hvor lang tid testpersonene brukte på å stirre på kjønnsorganene på bildet. Denne tiden var betydelig lengre på nakenbildene.

Illustrasjonen viser hvor testpersonene fokuserte øyne på bildene de ble vist.

En av forskerne bak studien, Janice Attard-Johnson har dette å si om resultatene i studien.

- Vi fant at endringene i pupillstørrelsen hos testpersonene da de så bilder av menn og kvinner, korresponderte med legningen de hadde oppgitt de hadde. Med andre ord, hos heterofile menn og kvinner skjer en utvidelse i pupillene når de blir vist bilder av det motsatte kjønn. Reaksjonene hos deltagerne var dog sammenlignbare når de ble vist bilder av på nakne og påkledde personer, skriver Attard-Johnson om studien.

Forskerne skriver videre at tidligere studier på området har vist at bilder av nakne personer har en større effekt av opphisselse, men at deres studie viser det motsatte.

Overlat mye til fantasien

Selv om forskerne viser til andre studier som mener å ha funnet det motsatte resultat, er det en studie som støtter forskerne ved Kents undersøkelser.

En studie utført ved University of Leeds undersøkte reaksjonen på en kvinners påkledning på byen. Forskerne fant at en kvinne som viste rundt 40 prosent hud, ble sjekket opp dobbelt så mange ganger av menn enn kvinner som viste både mer eller mindre hud.

I studien skal hver arm stå for 10 prosent av kroppen, hvert ben 15 prosent og overkroppen 50 prosent, skriver Daily Mail.