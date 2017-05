Da geniet Einstein tok feil

I 1905 fremsatte Einstein sin forklaring av den fotoelektriske effekt, noe som var et radikalt brudd med den klassiske fysikken, og dannet selve utgangspunktet for kvantemekanikken – som i sin tur kanskje er det 20. århundres mest betydningsfulle teknisk-vitenskapelige teori.

– Likevel var Einstein selv svært skeptisk til kvantemekanikken, og mente at den ikke kan brukes til å beskrive den verdenen vi lever i. Faktisk så brukte Einstein masse tid og krefter på å jobbe for å motbevise kvantemekanikken.

Einstein var også kjent for sine tankeeksperimenter, og Niels Bohr, som var med å utvikle kvantemekanikken, var derfor litt redd for Einsteins listige spørsmål.

– Det finnes faktisk et fint sitat som viser at Einstein fortsatte å være svært skeptisk, selv om kvantemekanikken var en stor suksess: «The more successes the quantum theory enjoys, the sillier it looks.»

Det tok mange år og mange andre fysikere før vi kom frem til en god formulering av selve teorien, og i dag vet vi at kvantemekanikk og generell relativitet er like viktige og betydningsfulle, forklarer Magdalena.

Etter suksessen og all viraken i kjølvannet av E = mc2, den spesielle relativitetsteorien, den generelle relatvitetsteorien, og hans beskrivelse av den fotoelektriske effekt (ha i bakhodet at alt dette ble tenkt ut i løpet av noen få år), fortsatte Einstein arbeidet med å forsøke å forene alle de mest kjente teoriene til én sammenfattende teori.

Det gikk ikke så bra ...

– Einstein var genial i sine unge år, men mot slutten av livet levde han isolert, og gravde seg stadig dypere ned i sin søken etter teorien om «alt», forklarer Magdalena Kersting.

– Det var et forsøk på å sammenfatte de fire fundamentale kreftene i universet. Gravitasjonskraften, den sterke og den svake kjernekraften, og elektromagnetismen. Han jobbet med dette frem til sin død i 1955.

Hans siste ord til verden, etter flere sykehusinnleggelser var:

I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share, it is time to go. I will do it elegantly.