Blåser du ut lysene på kaken øker bakterieinnholdet med 1400 prosent

Det er likevel ganske trygt å spise bakteriebursdagskake, selv om det er ekkelt.

Ifølge The Atlantic kan det å blåse ut lysene på en bursdagskake øke bakterieinnholdet i kaken med hele 1400%!

Les også: Kina har bygget et solkraftverk formet som en gigantisk pandabjørn

Paul Dawson, professor i matsikkerhet (!) ved Clemson University i USA mener det ikke er noen grunn til å droppe kakestykket av den grunn.

Les også: Hvorfor er hunder så snille og vennlige mot oss? Svaret ligger i genene, mener forskere

Dawson har forresten gjort research på andre kjente ting, som fem-sekundersregelen, hvor det er greit å spise noe som faller på bakken om du plukker den opp før det har gått fem sekunder (nei, bakterier spres ganske fort), om dobbel-dipping sprer mye bakterier (ja, masse!) og om det å dele popkorn er uhygienisk (nei, ikke så veldig).

via GIPHY

For å finne ut hvor mye bakterier som spres av å blåse ut lys, laget Dawson og teamet hans en kakeformet plastboks og puttet folie på toppen. «Kaken» fikk selvsagt også lys som ble blåst ut flere ganger, og sammenlignet de forskjellige «kaketoppene» for bakterieinnhold etterpå.

Les også: Gjør disse bildene deg kvalm og uvel? nå tror forskere de endelig vet hvorfor

Ifølge Dawson var det stor variasjon i bakterieinnhold fra person til person, men i snitt økte bakterieinnholdet i kaken 14 ganger etter at lyset ble blåst ut, mens et av blåsene førte til en bakterieøkning på hele 120 ganger.

via GIPHY

Dawson sier det likevel ikke er grunn til å slutte å spise bursdasgkake. De fleste bakteriene vi har i munnen er ikke skadelige for oss, og selv om man hadde spist bursdagskake med utblåste lys 100 000 ganger på rad hadde vi i følge Dawson ikke tatt en stor sjanse.

Les også: Listen over ting som astronautene la igjen på månen inneholder noen overraskelser

Som han påpeker er det så vanlig å spise kake med utblåste lys at vi sannsynligvis hadde lagt merke til det for lenge siden om det virkelig var farlig.

Det betyr ikke at alle er like komfortable med bakteriekake. En person har for eksempel søkt om å ta patent på et slags kake-cover som skal gjøre det hele litt mer hygenisk.

Les også: Kirurger fant 27 kontaktlinser i øyet til en britisk kvinne

Så da er det med andre ord bare å spise kake med bakteriene til vennene dine. Hvis ikke du finner på en mer hygenisk måte å blåse ut lysene på da:

via GIPHY

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:

Pinnsvinet Zeppelin blåste opp til nesten dobbel størrelse

Ingen la merke til at vi nesten ble truffet av en asteroide forrige uke

Her er blekkspruten som jakter på land

Nå får robotene fantasi