Bildet av den brutale slangekampen går verden rundt

Et bilde som viser to kjempeslanger i dødelig omfavnelse har fått internett til å koke over.

Denne uken la Repile Hunter ut bildet som viser resultatet av en innbitt kamp mellom en kongekobra og en nettpyton. Bildet viser at det mildt sagt har blitt knute på tråden for begge involverte, og at kampen endte… vel, uavgjort.

Under bildet som nå har gått viralt, følger kommentarer om alt i fra hvor trist det er at slangene er omgitt av søppel, til hissige diskusjoner om hvem som egentlig har gått løs på hvem.

Det er ingen tvil om at denne episke slangekampen har etterlatt et temmelig rart åsted. Så kan vi få noen sikre svar på hva som egentlig har skjedd her?

– Hvis det virkelig var en predator blant de to, da en slange som med hensikt angrep den andre, så må det definitivt ha vært kongekobraen.

Det sier herpetolog Coleman Sheehy ved Florida Museum of Natural History til National Geographic.

Kongekobraen er verdens største giftslange, og blir over tre meter lang. Det som er spesielt med kongekobraen, er at den stort sett spiser andre slanger. Når kongekobraen angriper, sikter den seg inn på byttets hals eller hode og hugger til. Med det injiserer kobraen en særdeles giftig cocktail, som i løpet av kort tid paralyserer nervesystemet til byttet.

Som vi ser på bildet, er det trolig akkurat dette kongekobraen har forsøkt seg på – men ikke uten å betale en høy pris.

For selv om kongekobraen kan takle stort sett alle slanger og fiender den møter på, er nok denne pytonslangen et hederlig unntak.

Nettpyton er nemlig verdens lengste slange, og blir gjerne over fem meter lang. Den er også en kvelerslange, og livnærer seg stort sett på å kvele og sluke pattedyr som rotter, snikekatter og griser – men altså ikke slanger.

I dette tilfellet har trolig nettpytonen brukt kveling som en ren forsvarsmekanisme, og brukt alle sine krefter på å smadre kongekobraen når den kom snikende innpå bakfra og beit seg fast. Det lykkes den forsåvidt med.

Møtet mellom de to kjempene endte altså i døden, men ingen vet hvem som døde først, eller om kongekobraen faktisk angrep pytonslangen for å spise den.

Om du ser på bildet og tenker «fake, fake, fake», kan kanskje den amerikanske herpetologen Frank Burbrink «berolige» deg med at jo, naturen er faktisk så brutal på ekte:

– Det ser ikke photoshoppet ut. Dette er kanskje et rart møte, men det skjer mye med slanger som ikke alltid er lett å få øye på.

