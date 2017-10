BBC gjorde opptak i Norge. Dette fenomenet har aldri tidligere blitt fanget på film

Helt siden BBC lanserte det første naturprogrammet i "Life"-serien tilbake på 1970-tallet, har ikke verden fått nok av dypdykket fra dyreriket verden over.

I 2001 kom "Blue Planet"-delen av serien, der BBC gikk under overflaten på verdenshavene. Den serien tok over fem år å filme og innspilling ble gjort på over 200 lokasjoner verden over. 16 år etter originalen ble lansert, er det i oktober premiere på andre sesong, "Blue Planet II".

Bak de syv episodene i sesong to ligger det fire år med hardt arbeid: Totalt er 125 ulike ekspedisjoner i 39 forskjellige land blitt utført, 1000 timer tilbragt i ubåt, 6000 timer med undervannsfilming og over 1500 dager tilbragt til sjøs.

Mye i Norge



Noen av disse timene er tilbake lagt i Norge. I hele fire av de syv episodene får seerne se knølhvaler, spekkhoggere og hvalrosser langs den norske kysten. Filmskaperne har blant annet vært på Vengsøya og Andfjorden i Troms, samt filmet på Svalbard. Og det var nettopp i Norge at filmskaperne skulle fange på film oppførsel som aldri tidligere har vært filmet - interaksjon mellom knølhval og spekkhoggere i jakten på sild i norske farevann.

- Ja, det var helt utrolig. Denne interaksjonen mellom knølhval og spekkhoggere har man kun kjent til de siste årene, men den har aldri blitt filmet. Et så nært møte mellom disse to rovdyrene er utrolig fascinerende, forteller Jonathan Smith entusiastisk. Briten er produsent for noen av episodene i serien og ledet "Blue Planet IIs" kamerateamet på deres ekspedisjon til Troms.

VÆRT I NORGE: Jonathan Smith er produsent på de norske innslagene i "Blue Planet II".

- Se for deg for en massiv stim med sild. Vi snakker flere hundre, om ikke tusenvis av sild som svømmer sammen. Det virker kanskje enkelt for et rovdyr å bare svømme inn og fange dem, men det er så det absolutt ikke. Spekkhoggere jakter i flokk. De forsøker å separere og jage noen av silden til overflaten. Når de klarer det, slår de silden i "svime" ved å svinge halen i vannet. Ved hjelp av kamera - og lydutstyret, kan vi faktisk høre gjøre denne bevegelsen. Lyden er ikke ulik den du får om du "flipper" igjennom en kortstokk, forklarer Smith.

- Og det er her vi har filmet og vært vitne til denne unike interaksjonen. For knølhval har samme utfordring som spekkhoggere når de skal fange sild. Men, knølhval kan høre denne lyden spekkhoggerne lager med halen og de vet hva det betyr. Så når spekkhoggerne har gjort den harde jobben med å fange sild, svømmer knølhvalene inn og forsyner seg. Det er utrolig fascinerende å være vitne til noe slikt.