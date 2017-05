Barack Obama holdt foredrag om global oppvarming. Spydde ut Co2 med privatfly og enorm bilkortesje

Det er ofte forskjell på liv og lære, noen ganger veldig stor forskjell.

Det fikk tidligere president Al Gore føle på i 2007, dagen etter at hans klimadokumentar "An Inconvenient Truth" fikk Oscar for beste dokumentarfilm.

Gore fikk ikke sole seg lenge i glansen. Organisasjonen Tennessee Center for Policy Research hevdet dagen derpå at huset til Gore og familien brukte 20 ganger mer energi enn et gjennomsnittlig hus i USA.

Det var mye ... elektrisitet i luften da strømregningen til Al Gore ble kjent dagen etter at hans klimadokumentar vant Oscar.

Associated Press fulgte opp med sin egne undersøkelser, og fant at forholdet antagelig var nærmere 12 til 1, men at Gore & Co likevel forbrukte vesentlig mer enn den jevne amerikaner.

Det haglet med avisoverskrifter, kronikker og kommentarer verden over. Det dukket etter hvert opp formildende omstendigheter, som at Gore-familien også brukte huset som kontor, betalte ekstra for å kjøpe grønn energi og siden renoverte huset til å bli mer miljøvennlig, men selv faktasjekknettsiden Snopes angir at historien er i alle fall delvis korrekt.

- Barack Obama spydde ut Co2



Også nylig avgåtte president Barack Obama får nå passet påskrevet etter et foredrag i Italia i midten av mai 2017.

I en kommentar på debattnettsiden Heat Street skriver Emily Zanotti at Obama forbrukte mer energi i løpet av det ukeslange besøket enn en gjennomsnittlig amerikaner gjør i løpet av ett år.

Obama holdt foredrag for Instituttet for internasjonale, politiske studier i Milano om viktigheten av å takle klimaendringene.

Tilsynelatende hadde han bestemt seg for å demonstrere menneskets bidrag til global oppvarming ved å gjøre sitt eget karbonavtrykk så stort som mulig. Emily Zanotti for Heat Street

Hun gjør opp klimaregnskapet slik:

Obama lander på en flyplass i Toscana i et privatfly eskortert av seks militære jetfly.

Deretter hopper familien Obama inn i en svart SUV og kjører til herskapsvillaen Borgo Finocchieto i en kortesje av 13 biler.

Her, skriver Heat Street, hadde familien reservert samtlige av de 22 tilgjengelige rommene.