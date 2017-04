Vitenskap Astronomer har aktivert et teleskop på størrelse med en planet - nå skal de fotografere sorte hull for aller første gang

Hva ser du for deg når du leser en artikkel om «sorte hull»? Kanskje et fargesprakende bilde, med noen fancy swirls og kruseduller som skal forestille et eller annet «astronomisk»?

Et bildesøk gir ørten varianter av illustratørers fantasifulle tolkninger av hvordan et sort hull ser ut, men i realiteten er det ingen som vet - for en av de kuleste, men samtidig mest irriterende tingene med sorte hull er at det ikke finnes noen bilder av dem.

Akkurat det er nå i ferd med å endre seg ...



Forskningsinitiativet Event Horizon Telescope (EHT) har fått med seg 14 radioteleskoper fra hele verden (bokstavelig talt – både Antarktis og Hawaii er med på laget) til å samtidig fokusere på det mystiske sorte hullet som skjuler seg i sentrum av vår egen galakse.

Dette sorte hullet går under navnet Sagittarius A*. Selv om altså ingen har sett det før, er forskerne skråsikre på at det er der, ettersom de kan observere at andre stjerner går i bane rundt «noe» som tydeligvis har frøktelig sterk gravitasjonskraft.

EHT-teleskopene benytter en teknikk som kalles interferometri, hvor man skaper et slags virtuelt teleskop med mye større rekkevidde enn hva de enkelte teleskopene kan skilte med.

Ifølge MIT har Event Horizon-samarbeidet nok datakraft til å kunne «se» stingene i en baseball på mer enn 12 000 kilometers avstand.

Event Horizon-teleskopet startet datainnsamlingen tirsdag forrige uke, og kommer til å holde på til godt inn i påsken.

Underveis skal de også ta en kikk på det sorte hullet som skjuler seg i sentrum av gigant-galaksen Messier 87. Dette er angivelig 1500 ganger større enn Sagittarius A*.

Spennende dager fremover, altså. Når dataene har kommet inn, vil forskere fra MIT og EHT sy sammen det som finnes av bilder ved hjelp av en algoritme som kalles CHIRP (Continuous High-resolution Image Reconstruction using Patch priors).

Det ferdige resultatet blir en slags giga-mosaikk av bilder, og vil antakelig gi oss et relativt klart og tydelig bilde av et sort hull «in action».

Nettstedet Vox lagde i fjor en fin introduksjon til hvordan Event Horizon-teleskopet er ment å fungere:

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.



