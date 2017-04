Adeliepingviner Adeliepingvinens mørke sexliv er så drøyt at det ble holdt hemmelig i over hundre år

Adeliepingvinen er de søteste! Der de vagger avgårde, vifter klønete med de flygeudyktige vingene sine og snubler rundt til stor glede for folk med god tid på Facebook.

Men de har en mørk hemmelighet. Så mørk at da den britiske polarutforskeren George Murray Levick skrev ned sine observasjoner av pingvinenes seksuelle oppførsel i 1911 og 1912, ble det ansett for drøyt til å kunne publiseres. Noensinne.

Levick tilbrakte sommeren 1911/12 midt i en pingvinkoloni ved Kapp Adare, den ytterste odden på halvøya Adare Peninsula i Victoria Land i Antarktis.

Her registrerte han at pingvinene bedrev "promiskuøs sex" mellom pingviner som ikke var par, og dessuten hadde hannkjønnene sex med hverandre.

Men Levick var ikke forberedt på hva han videre oppdaget.

Observasjonene ble til boken "Antarctic Penguins". Den forteller ikke hele historien.

George Murray Levick flår en pingvin ombord i "Terra Nova".

Porlarforskeren observerte tilfeller der adeliepingvinene deltok i voldtekter og gjengvoldtekter, seksuell og psykisk misbruk av kyllinger - og nekrofili, noen ganger med pingviner som hadde dødd året før.

Levick klandret en gjeng "bøller av hannkjønn" for denne "forbausende fordervelsen", og var så sjokkert at han skrev det ned på gresk slik at kun de mest lærde herremenn skulle forstå teksten.

Koden funket åpenbart utmerket, teksten hans ble ikke publisert før i 2012, skriver The Guardian.

Før den tid hadde flere oppdaget at disse pingvinene ikke var helt som andre.

Professor Fiona Hunter, en forsker ved Zoologisk Institutt på universitetet i Cambridge, tilbragte fem år sammen med Adeliepingvinene på 90-tallet.

Til sin overraskelse oppdaget hun at en del av pingvinene både var prostituerte og bedrev sexsvindel.