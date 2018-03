Å ta et varmt bad forbrenner like mange kalorier som å gå i 30 minutter

Forskere ved universitetet i Loughborough, en by midt i England, hevder at å ta et varmt bad kan være like helsegivende som å gå i 30 minutter.

14 menn deltok i eksperimentet. Mennene skulle enten sykle i én time eller ligge i et bad med 40℃ varmt vann i én time. Hensikten var at kroppstemperaturen skulle øke med 1℃ i løpet av timen.

Forskerne fant at mennene forbrant flere kalorier ved å sykle, men samtidig at det varme badet ga et kaloriforbruk på 140 kcal. Blodsukkernivået var dessuten ti prosent lavere hos mennene som badet.

Testen viste også badet virket like dempende på betennelse i kroppen som treningen. Steve Faulkner ved universitetet i Loughborough skriver at jevnlig passiv oppvarming kan redusere kroniske betennelser i kroppen.

Mange som har vært i et spa vil kanskje mene at det er «godt for sjelen», studier tyder også på at det er godt for kroppen. Det er ikke gjort overveldende mye forskning på eventuelle helsefordeler med varme bad, men noen studier er gjennomført.

IKKE BARE MENN: Forskningen ved universitetet i Loughborough er gjort på menn, men vi kan anta at passiv oppvarming vil ha en positiv effekt for kvinner også.

En finske studie fra 2015 tyder også på at jevnlige besøk i badstu kan redusere risikoen for slag eller hjertefeil hos menn. Passiv oppvarming er fellesnevneren.

I 2016 konkluderte forskere ved universitetet i Oregon at passiv oppvarming gjennom varme bad kan senke blodtrykket, antagelig gjennom å øke nivået av nitrogenmonoksid i blodet. Flere studier har kommet fram til tilsvarende konklusjon.

Så da er det bare å fylle seg et varmt bad og kjenne helseeffektene strømme på - og fettet av.

Kilder: Loughborough University, «The effect of passive heating on heat shock protein 70 and interleukin-6: A possible treatment tool for metabolic diseases?»