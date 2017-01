Å se popkorn poppe i sakte film er merkelig fascinerende

Youtubekanalen Warped Perception handler om én ting: Å gjøre opptak av hverdagslige ting i sakte film.

Veeeeeldig sakte film.

Med stadig bedre og billigere videoteknologi, finnes det utallige slike kanaler, og de er stadig like populære. Warped Perception ble startet i februar 2016 og videoene har allerede mer enn ti millioner avspillinger.

Det er et eller annet merkelig fascinerende med å se en hund drikke vann, en pistol som avfyres eller - som her - et maiskorn eksplodere til et popcorn i sakte film.

