50 Nobel-prisvinnere ble spurt om jordens undergang. Her er svaret

Da kalenderen begynte å nærme seg år 2000, for 17 år siden, gikk deler av verden mann av huse i frykt for at en datafeil ville føre til problemer for bedrifter og staten. Heldigvis gikk det ikke på langt nær så ille som mange fryktet.

I 2012 var mange redde for at jordens undergang var nær, da grunnet Maya-indianerenes langtidskalender som brått hadde sluttdato 21. desember samme år. Heldigvis for alle, var det heller ikke da klart for jordens undergang.

Både før og siden har personer og grupper kommet med dystre spådommer om jordens fremtid. Én av dem er dommedagsprofeten Leland Freeborn, som har spådd jordens undergang en rekke ganger. Så langt har (heldigvis) ingen vist seg å stemme, men nå ser det ut som du skal få en dyster fremtidsdom signert et ekspertutvalg med faglig tyngde.

For hvem er vel bedre å spørre om jordens fremtid enn 50 Nobel-prisvinnere med ekspertområder innen kjemi, fysikk, medisin og økonomi?

"Ingen" er vel svaret, så det var nettopp det nettsiden Times Higher Education (THE) gjorde i forbindelse med deres årlige konferanse World Academic Summit i London i september. Konferansen samler ledere fra verdens fremste universiteter.

Som en "morsom" start på konferansen, sendte organisasjonen ut en spørreundersøkelse til rundt 50 tidligere Nobel prisvinnere. Ett av spørsmålene i undersøkelsen var "hva er menneskehetens største trussel?".

34 prosent blant de spurte nobelprisvinnerne mener overbefolkning og miljøforverring er en reell trussel. Bildet er tatt i 2009 av en storkobbe på Svalbard. Klimaeffektene i polområder er blant utfordringene.

34 prosent av personene svarte overbefolkning og klimaforverring. Nummer to på listen er atomkrig. "Krigshissige diktatorer" og "populistiske ledere i besittelse av atomvåpen" skal være to årsakene til det ifølge THEs nettside.

Tredje punkt på listen er antibiotikaresistens og en mulig verdensomspennende pandemi.

Nettopp globale pandemier er et tema Side3 har tidligere dekket. Blant annet fortalte en av verdens fremste forskere oss at verden konstant står på kanten av en global pandemi.

De neste plassene inneholder punkter som udugelige verdensledere, terrorisme og generell uvitenhet blant mennesker. Ser ut som vi har en artig fremtid i møte.

Hele listen:

Overbefolkning og/eller klimaforverring (34 prosent)

Atomkrig (23 prosent) En global pandemi kombinert med antibiotikaresistens Egoisme, uærlighet og mangel på medmenneskelighet blant verdens befolkning (8 prosent)

Ignorante verdensledere (6 prosent)

Terrorisme (6 prosent) Gapet mellom fattige og rike øker (4 prosent) Falske nyheter og uvitenhet (3 prosent) Narkotika (2 prosent) Facebook (2 prosent)

