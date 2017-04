10,7 milliarder lysår fra oss har en gigantisk eksplosjon forbløffet astronomene

Årsaken er intet mindre enn et mysterium for astronomene.

Teamleder Franz Bauer fra universitetet i Chile forteller til Science Alert at de helt siden oppdagelsen av røntgenkilden har prøvd å finne årsaken, men hittil er de helt i det blå.

Eller, ikke helt ...

Mistanken retter seg nå mot såkalte gammaglimt — universets kraftigste strålekilde.

Lite er kjent om dette fenomenet, men det finnes en slags konsensus for at gammaglimt oppstår enten når en stjerne kollapser under sin egen gravitasjon, eller når to nøytronstjerner slår seg sammen — eventuelt hvis en nøytronstjerne skulle bli slukt av et sort hull.

Men ingen av disse eksemplene ser ut til å passe helt med dataene som Bauer og teamet hans sitter på.

På en annen side så har vitenskapen lite materiale å sammenligne med.

I alle tilfeller er det spennende nyheter, og forskerne vil nå fokusere på den mikroskopiske flekken 10,7 milliarder lysår unna for å se om de kan lære mer.

Hele forskningsartikkelen er tilgjengelig på nett, og du kan lese den her.

Det er trygt å si at det foregår langt mer i universet enn det som per i dag står i lærebøkene.

