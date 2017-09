10 tegn som avslører demens

Demens spiser langsomt opp hjernen, og det finnes ingen behandling som kan gjøre pasientene friske – bare medisiner som kan forsinke utviklingen. Derfor er det best hvis du oppdager sykdommen tidlig.

Demens er en fellesbetegnelse for flere sykdommer som svekker hjernen. Den vanligste er alzheimer, der klumper av et bestemt protein, beta-amyloid, hoper seg opp i hjernen og på lang sikt dreper hjernecellene.

Det er bare leger som kan stille en sikker diagnose, men du kan holde øye med visse tegn. Den amerikanske Alzheimerforeningen har pekt på 10 tegn som kan avsløre når en demenssykdom har gått til angrep på hjernecellene.

1. Demente glemmer

– mer enn andre. Det er for eksempel ikke normalt å glemme hvor du er på vei, eller hvem du for noen få øyeblikk snakket med.

2. De har problemer med kjente oppgaver

De fleste kan glemme et telefonnummer, men demente kan glemme hvordan de bruker en telefon. Noen kan oppleve utfordringer med legge og følge en plan eller å jobbe med tall. De kan ha problemer med å følge en kjent oppskrift og konsentrere seg, og bruker mye lengre tid på ting enn før.

3. Ord forsvinner

Det er normalt å rote med ordene en gang imellom, men demente kan finne på å erstatte vanlige ord med helt andre, som ikke gir mening.

4. De går seg vill

Folk med en demenssykdom går seg vill i områder der de er kjent. De glemmer hvor de er og hvordan de kom dit.

5. De treffer merkelige beslutninger

Dømmekraften blir noen ganger satt ut hos demente, som for eksempel kan bestemme seg for å ta på seg sommerklær selv om det er midt på vinteren.

6. De kan ikke tenke abstrakt

Vanlige ordspråk kan plutselig være helt gresk for demente, og de misforstår ofte metaforer.

7. Ting forsvinner

De fleste kan glemme hvor de la nøklene, men demente kan plassere vanlige ting på mystiske steder – for eksempel i kjøleskapet. De vil også ha problemer med huske bakover i tid for finne ut hvor tingen kan ha blitt lagt. Enkelte vil beskylde andre for å stjele. Dette kan skje oftere og oftere over tid.

8. Humøret svinger

Hvis vanene til demente personer forstyrres, kan de blir redde, mistenksomme eller forvirrede.