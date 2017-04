- Mindre is på Nordpolen er ikke en trussel for isbjørnen

Frykten har vært at isbjørnen skulle utryddes av mindre is på Nordpolen. Det tilbakevises av ny forskningsrapport.

Isbjørnen er ganske unik i at den ble det første dyret som ble kategorisert som utrydningstruet på grunn av forskernes vurderinger av hva som ville skje i fremtiden om isen i Arktis fortsatte å minke - spesielt på sommeren.

Tesen har vært at hvis issmeltingen på sommeren førte til at isen helt der oppe i nord regelmessig skulle falle til under 3-5 millioner kvadratkilometer, ville isbjørnbestanden reduseres med 30-60 prosent.

Dette var antatt å skje rundt midten av århundret. Men issmeltingen har skjedd langt raskere i Arktis enn forskerne forventet.

De siste årene har mengden is vært langt lavere enn noen hadde forventet for noen år siden. I praksis er man der man trodde en kom til å være nettopp rundt midten av århundret.

Blir det færre isbjørner?



Med dette som utgangspunkt, har den ikke helt ukontroversielle isbjørnforskeren Susan J. Crockford derfor sett på tesen om det kan stemme at en massiv reduksjon av isen faktisk fører til nedgang i bestanden.

Susan J. Crockford.

Dette er ikke direkte enkelt. For det første er det ekstremt vanskelig å telle den svært spredde bestanden over enorme isøder, og det finnes mange forskjellige bestander.

For det andre har måten en teller bjørnene på endret seg over årene. En har altså verken nøyaktige bestandstall eller gode historiske tall å sammenligne med.

Men dette betyr ikke at det ikke finnes estimater fra hederlige forsøk på å telle isbjørnene. De nyeste estimatene er at det i 2015 fantes 28.347 isbjørner totalt - noe som er en økning på 3316 fra 2005.

- Ikke en nedgang, men en økning



- Til tross for at isdekket gjentatte ganger har nådd nivåer som en ikke trodde ville skje før etter 2050, har ikke populasjonen av isbjørner blitt redusert med over 30 prosent. Den har økt med omtrent 16 prosent fra estimatene til USGS (US Geological Survey) i 2007, skriver Crockford.

- En slik "moderat oppadgående trend" ble predikert av kritikere av fremskrivningene av bestanden som USGS gjorde i 2008, basert på hva man tidligere har sett i bestandsøkning som følge av jaktbegrensninger som fortsatt eksisterer.

Påstanden er altså at bortfall av jakt er langt viktigere for isbjørnbestanden, enn at isen smelter.

- Selv uten en statistisk analyse av de estimerte data vi har, må hypotensen om en nedgang i bestanden på over 30 prosent på grunn av mindre sjøis avvises fordi det ikke finnes noen dokumentert nedgang i populasjonen på verdensbasis, skriver hun.

Ifølge Norsk polarinstitutt består Barnethavsbetanden av et sted mellom 1900 og 3600 isbjørner.