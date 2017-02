- Kvinner koster staten 113.000 kroner mer i året enn menn

I en kommende SSB-rapport, som er referert i den nye rapporten til Brockmann-utvalge,t kommer det frem statistikk som igjen viser at likestillingen i Norge enda har et stykke igjen.

SSB har sett på hvor mye menn og kvinner bidrar med til det offentlige, sammenlignet med hvor mye de får tilbake, gjennom hele sitt liv.

Vi er alle et tapsprosjekt

Den norske statens finanser er helt og holdent avhengig av oljeinntekter, for ingen av kjønnene drar sin egen vekt i velferdssamfunnet.

Les også: Norge går med underskudd - slik bruker staten opp pengene

Tallene viser at både kvinner og menn mottar mer ytelser gjennom livet enn man bidrar med - men at kvinner er seks ganger så dyrt for staten som menn.

Så mye koster kvinner og menn:

Menn: 23.000 kroner per år hele livet

Kvinner: 136.000 kroner per år hele livet

Forskjellen kommer både av at kvinner mottar mer tjenester/ytelser fra staten - men mest at en bidrar mindre med inntekter.

To av hovedårsakene til langt lavere inntekter fra kvinner er at hele 1 av 3 kvinner i arbeid ikke jobber fulltid - samt at færre kvinner enn menn er i arbeid: 67,7% av kvinner over 15 år jobber, mens tallet er 73,4% blant menn.

Menn betaler for seg selv i voksen alder

Rapporten viser samtidig at etter at staten har bidratt med skole og utdanning gjennom oppveksten, er er menn et plussprosjekt for staten i voksen alder - mens kvinner fortsatt er en utgift.

Menn: 54.000 kroner i pluss fra fylte 25 år og resten av livet

Kvinner: 99.000 kroner i minus fra fylte 25 år og resten av livet



Les også: Kjetil Rolness: - Venstresiden har lenge vært et sørgelig skue og i forfall gjennom mange, mange år