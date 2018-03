- Jeg har aldri sett noe liknende, sier forsker om video av marulk på 800 meters dyp

Marulker er en gruppe piggfinnede fisker. De fleste artene er bunnfisker og kan holde til i dyp ned mot 2500 meter.

Det er følgelig svært sjelden forskere kan studere marulker, de blir nærmest aldri observert i live i sitt naturlige miljø. Det vi vet om fiskene i dag kommer fra studier av døde eksemplarer fiskebåter har fått i nettene sine.

Et unikt videoopptak gjort ved Azorene vest for Portugal er derfor et kjærkomment bidrag for biologene.

Videoen viser en nevestor hunnfisk på rundt 800 meters dyp. Og om du ser litt nærmere, ser du at hun har en make med seg også. En hann er festet til undersiden av hunnen, og funger som en slags permanent spermbank.

- Jeg har studert disse dyrene mesteparten av livet mitt, og har aldri sett noe liknende, sier Ted Pietsch ved universitetet i Washington i Seattle, USA til Science.

Han er ekspert og forsker på dypvannsfisk.

FINNES I NORGE OGSÅ: De fleste marulker er bunnfisker og holder til på dypt vann, enkelte ned mot 2500 m. Langs norskekysten er det bare breiflabb i breiflabbfamilien som er vanlig. En sjelden gang blir det også observert sargassoulke som er en art i gruppen sargassoulker. Kilde: Wikipedia.

Opptaket er gjort av ekteparet og dypvannsforskerne Kirsten og Joachim Jakobsen sør for øya São Jorge. De var på vei til overflaten da de så "noe rart" gjennom vinduet på ubåten.

Paret sendte videoen til Pietsch, som har identifisert fisken som en Caulophryne jordani. Forskeren forklarer at trådene som omkranser fisken fungerer som "fangstliner". Enhver som kommer borti får fisken til å snu seg og gafle i seg byttet.

- De har ikke råd til å la ett eneste måltid slippe unna, fordi det er så lite å spise der nede, sier han.

Videoen er også første gang forskere har sett det unike båndet mellom hann- og hunnmarulker hos to levende eksemplar.

Når en hann først finner en partner, biter han fast i henne og vokser til slutt inn som en del av kroppen hennes og de to deler blodstrøm.

Se hele den unike videoen nedenfor: