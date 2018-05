I ukens Vi Menn skriver vi om «West Memphis Three», de tre ungguttene som ble uskyldig dømt for de bestialske drapene på tre smågutter i 1993. Allerede i 1996 kom dokumentaren «Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills», en forløper til dagens true crime-sjanger. Den belyste de ulike synspunktene gjennom intervjuer av etterlatte, familiemedlemmer til de tiltalte og andre medlemmer av det politisk konservative og religiøse samfunnet i West Memphis, Arkansas, i tillegg til at den viser rettssaken mot guttene. Se første del av dokumentaren her (advarsel om til dels sterke inntrykk i begynnelsen av filmen), i tillegg til den nedlastbare artikkelen fra denne ukas Vi Menn.

ENDELIG FRI: Først i 2011, 18 år etter de grufulle drapene, ble Jessie Misskelley (f.v.), Damien Echols og Jason Baldwin satt fri.