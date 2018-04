Trusselen fra baksetet

Ledermangel

Sannheten om limousinene er at den som sitter bak rattet er redusert til «sjåfør» i betydningen; Den som svinger og gir gass.

I bunn og grunn virker det ikke som at bildesignerne har særlig høye tanker om den som skal sitte bak rattet.

Og det gjelder både om en velbeslått kjøper skulle få det for seg at han skulle kjøre bilen selv, eller om det er en plebeier i uniform.

Ta Audi A8, for eksempel: Bilen er utstyrt med et utall «assistenter». De skrur på lyset, av lyset, inni, utenpå, lager stemning, duft, parkerer bilen for deg og passer på at ingen kan kritisere deg for å kjøre for tett på bilen foran.

Det er kort og godt så mange assistenter at bilen burde vært levert med en mellomleder. Med mindre man tar for gitt at bilens overhode også har velutviklet sans for ledelse, selvsagt.

Mercedesen ligger ikke langt etter.

Så hvordan skal en stakkars sjåfør komme gjennom hverdag og fest uten å kjede seg i søvn?

Her har designerne bidratt med tekniske finesser av den typen som gir bekvemmelighet uten at det av den grunn fører til økt innflytelse. Friskluft nedenfra, for eksempel. Praktisk om man har hvit sjåføruniform, og ikke vil ha skjolder fra kontaktpunkter mellom svett hud og eksklusivt skinninteriør.

Og massasje i setet. Man kunne selvsagt ønsket seg at massasjen automatisk ble innstilt etter sjåførens sinnsstemning og grad av opplagthet.