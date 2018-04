YouTube-stuntet til reklame-studentene David Lesage og Sarah Baborop tok helt av. De fikk i oppdrag å lage en såkalt viral video. Ideen var å finne ut om noen ville oppdage at «hun gikk uten bukse?». Eldgammelt triks, men det funket. Etter 20 dager var videoen sett ti millioner ganger. Se resultatet over. Se også: Modell Emily Bloom gikk toppløs i New York