Vet du hvor du kommer om du ringer 116 117?

De fleste kjenner til nødnummerne 110 for brann, 112 for politi og 113 for ambulanse. Men hvor kommer du om du slår 116 117?

Når en er borte fra hjemmet sitt er det ekstra nyttig å kjenne til dette nummeret om sykdom skulle være ute.

Slår du 116 117 kommer du nemlig til nærmeste legevakt, uansett hvor du er i landet.

Det nye, nasjonale legevaktnummeret ble innført i alle kommuner i september 2015. Før det var det mildt sagt kaos. Hver kommune hadde hvert sitt telefonnummer til legevakten, og mange hadde også forskjellige telefonnumre til ulike tider på døgnet.

- Et felles legevaktnummer vil gjøre legevakttjenesten lettere å nå. Vi unngår tidstap, noe som kan være avgjørende i akutte situasjoner, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i 2015.

Skal du ringe 116 117 eller 113?

Når du trenger hjelp fra lege, hvor skal du da ringe? Direktoratet for e-helse har følgende tommelfingerregler: