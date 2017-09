Verdens verste Tinder-date endte med bæsjeuhell, kvinne fast i vinduet og brannvesenet på besøk

Har du vært på en drittdate eller to? Den er neppe av dette kaliberet dog. Denne ender med at en kvinne blir sittende fast i et vindu, i et forsøk på å fjerne sin egen bæsj.

Liam Smyth hadde tatt med sin Tinder-date på restaurantkjeden Nandos i Bristol. Det må ha vært relativt vellykket, for hun ble med han hjem etterpå, der de gikk for en aften med netflix and chill.

Daten hans gikk etter en stund for å benytte toalettet, men hun skal ifølge Smyths beretning ha kommet tilbake heller panisk.

- Jeg gikk for å bæsje, fortalte den unge damen, men toalettet ville ikke skylle ned og hun fikk panikk.

- Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg brukte toalettpapir og løftet det ut av toalettskålen og kastet det ut vinduet.

Les: Flere betaler for Tinder enn for Netflix og Spotify

Dessverre så kom ikke dritten så langt. Som ikke er uvanlig i England, er vinduene til Smyth av typen doble vindusruter, der det øverste skyves ned for å åpne. Hos Smyth er det derimot et ganske stort mellomrom mellom de to vindusrutene, og bæsjen falt mellom rutene – og daten klarte ikke få tak i den på egenhånd.

An eventful evening for Temple fire crews. https://t.co/FNbCNuVu5z pic.twitter.com/gZS8Cpmn9q — Avon Fire & Rescue (@AvonFireRescue) 5. september 2017

Smått bekymret ble Liam med på badet, og sammen forsøkte de to å fikse problemet - han løftet sin date opp, og hun bøyde seg ned mellom vinduene for å få fisket opp etterlatenskapene. Det klarte hun, og bæsjen ble fjernet.

Men da Smyth skulle hjelpe henne opp og ut, satt hun fast. Etter å ha forsøkt i et kvarter, ringte han brannvesenet, og etter nye 15 minutter hadde de fått henne løs ved å ødelegge vinduet.

Det hele høres for sjukt ut til å være sant, men brannvesenet i Avon bekrefter overfor Bristol Post at de ble kalt ut for å hjelpe en kvinne som satt fast mellom to vindusruter.

- Vi fikk melding klokken 22.41 om at en kvinne satt fast mellom et indre og et ytre vindusglass. To lag ble sendt ut fra stasjonen i Temple, og hun ble reddet ut ved hjelp av håndverktøy, sier en talsmann. Brannvesenet har også lagt ut et av bildene på sin Twitterkonto.

Les også: Unngå å snakke om dette når du er på første date



Smyth på sin side skjems ikke, og har skrevet ned det han hevder skjedde forut for brannvesenets ankomst, på en Go Fund Me-side. Der ber han, som fattig student, om penger for å kunne erstatte det ødelagte vinduet. Han planlegger å gi det overskytende til det lokale brannvesenet, samt en organisasjon som sørger for vannklosett i utviklingsland.

Og hvordan gikk det med daten? Smyth sier de har møttes igjen.

- Vi møttes til en drink for å snakke om å sette opp nettsiden for å samle inn penger. Hun er en fantastisk jente. Jeg er ikke sikker hvor dette ender, jeg er opptatt med master-studiene, men jeg er åpen for en ny date.