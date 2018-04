Tyver stjal øl, tørket kjøtt og pepperoni for tre millioner kroner

Er det virkelig mulig å stjele øl og tørket kjøtt for tre millioner kroner og komme unna med det? Ja, tydeligvis.

Det høres kanskje for utrolig ut til å være sant, men politiet i Canada ber nå folk om tips for å fakke en håndfull tørste tyver. 12. mars i 2018 brøt en gruppe gjerningspersoner seg inn på et lagerområde i Longueuil utenfor byen Montreal, og stakk av med øl, beef jerky (tørket kjøtt) og pepperonipølse til en verdi av rundt 500.000 kanadiske dollar, over tre millioner norske kroner, skriver avisen National Post.

Mélanie Mercille ved politiet i Longueuil, forteller til National Post at tyvene brøt seg inn på området, lesset rundt 20.000 kasser med øl av det nederlandske merket Golsch og flere hundre kilo med beef jerky og pepperonipølse inn i lastebiler. Tyvene ble filmet av sikkerhetskamera på området og lastebilene ble senere funnet forlatt på forskjellige steder utenfor Montreal. Foruten dette, står politiet uten spor av gjerningspersonene. De ber nå publikum om hjelp for å løse det store pepperoni - og øltyveriet. De har hengt opp plakater av tyvgodset i området rundt åstedet i håp om at lokale bedrifter som blir tilbydd billig øl og kjøtt, vil kontakte politiet.

- Dette er et kjempebrekk, sier Mercille til National Post.

Thieves steal 20,000 cases of beer and beef jerky in Canada. Beer, dried beef and pepperoni worth nearly half a million dollars was stolen from a warehouse near Montreal on March 12. Police are asking any merchants who notice anything unusual to report it pic.twitter.com/BuPUHszkt5 — Sherman (@Shermanbot) 5. april 2018

Talskvinnen forteller at de allerede har fått tips av barer og butikker som har fått tilbud om å gjøre et skup på billig øl.

Eieren av lageret og importen av Grolsch til Canada, Michel Doyon, sier til avisen at de har fått plassert en hasteordre til Grolsch i Nederland for å erstatte de stjålne kassene med øl.

ØLTYVER: Dette bildet fra kanadisk politi skal hjelpe bedrifter å identifisere dersom de blir tilbudt å kjøpe tyvgods.

National Post sier at dette er ikke første gang et større ølbrekk blir utført i Canada. I januar 2016 ble en trailer med rundt 2500 kasser med Coors Light stjålet i delstaten British Colombia. I 2005 ble trailersjåføren Wade Haines dømt for å ha stjålet 50.400 bokser med det kanadiske ølet Moosehead. Den nyheten gikk verden rundt og Haines fikk kallenavnet «Ølbanditten» av mediene. Det spørs om det kallenavnet nå må videreføres.