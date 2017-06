Tysk musikkfestival avbrutt etter terrortrussel

Musikkfestivalen Rock am Ring i Nürburg i Tyskland er avbrutt som følge av en terrortrussel, melder Bild.

TERRORTRUSSEL: Rock am Ring evakuerte festivalområdet etter trussel fredag.

Ifølge den tyske nettavisen har arrangøren valgt å avlyse festivalen for fredag.

Det er ikke kjent hva trusselen går ut på, men ifølge nyhetsbyrået DPA har politiet bedt arrangørene om å avlyste fredagens konsertprogram og be publikum forlate festivalområdet.

På Facebook skriver Rock am Ring at politiet har bedt dem om å avbryte festivalen fredag på grunn av en terrortrussel, og at det er derfor alle besøkende har blitt bedt om å forlate området.

De skriver videre at de håper å kunne fortsette festivalen lørdag, og de vil holde publikum informert på sosiale medier.

- Konkrete bevis



Politiet i Koblenz skriver følgende i en uttalelse:

- I samarbeid med sikkerhetsstyrker har arrangøren av Rock am Ring avsluttet dagens festival tidlig. Bakgrunnen er konkrete bevis som kan føre til en mulig terrortrussel. Saken er under etterforskning, og akkurat nå kan vi ikke si noe mer.

De skriver videre at avgjørelsen er tatt i lys av terrorangrepet i Manchester 22. mai, hvor 22 ble drept og 59 skadd under en Ariana Grande-konsert.

- Vi tar alle forhåndsregler, skriver politiet.

Opp mot 90.000 besøkende



Festivalen skal etter planen pågå fra 2. til 4. juni. Hvorvidt festivalprogrammet fortsetter lørdag, er foreløpig ikke avklart.

Opp mot 90.000 mennesker er ventet å komme til festivalen i løpet av helgen, skriver NTB. Ifølge Wikipedia hadde festivalen i 2016 omkring 92.500 besøkende.

Rock am Ring er en stor musikkfestival som arrangeres på motorsportbanen Nürburgring ved Nürburg vest i Tyskland. Festivalen ble arrangert første gang i 1985 og er siden blitt arrangert hvert år med unntak av 1989 og 1990.

Rock am Ring-publikum fredag før evakueringen.

Rockefestivalen Rock am Ring i Mendig i Vest-Tyskland ble stoppet fredag etter terrortrussel. Her er et bilde fra 2016.

Har du fått med deg denne videoen?