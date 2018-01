Turgåer gikk seg vill. Ba om å få tilsendt nakenbilder på direktesendt TV.

Hva husker best fra 2017s nyhetsbilde: Innsettingen av Donald Trump som USAs president, opprulling og alle sex-skandalene i kjølevann av #meetoo-kampanjen eller debatten rundt om ulver på norske melkekartonger var upassende og krenkende overfor norske bønder eller ei?

Uansett hva du bet deg merke i i løpet av 2017, kan vi garantere deg at du ikke fikk med deg alt av nyheter som ble dekket på TV-skjermen i løpet av året som gikk. I jungelen av nyheter, kan det være vanskelig å få øye på godbitene - og med godbiter mener vi selvfølgelig tabber og blemmer.

Blant annet ble BBC-intervjuet med professor Robery Kelly en internett-hit da barna hans plutselig ødela det hele med å dukke opp i bakgrunnen.

Mange lo også godt av turgåeren i USA som hadde gått seg vill, men i stedet for å be om hjelp, ba om å få tilsendt nakenbilder direkte på TV.

Men frykt ikke, takket være nettsider som Youtube (og prisbelønnede nettsider som side3) kan du gjenoppleve tabbene igjen og igjen. For som mange som arbeider i media fikk erfare i fjor, det er ikke alltid like lett å rapportere nyheter, og da spesielt ikke på direktesendt-TV. Youtube-kanalen News Be Funny har nemlig samlet noen av de morsomste klippene fra året som gikk da det gikk veldig galt på TV.

Vi anbefaler sterkt å sette av noen minutter for å se den hysteriske videoen.