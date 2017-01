Trump er kjent for å gi folk sparken. Kan han selv få sparken som USAs president?

Det er derimot ikke bare-bare for Kongressen å avsette presidenten. Først må de vinne frem med anklagene i Representantenes hus, og så skal selve riksrettsaken går for Senatet, der den må få 2/3-flertall - minimum 67 av 100 representanter må stemme for.

I Clintons tilfelle var det fire anklager som ble fremmet for Representantenes hus, og de godkjente to av disse. Etter rettssaken i Senatet, stemte 50 senatorer for å dømme Clinton, noe som ikke var tilstrekkelig. Stemmegivningen gikk nesten identisk med partilinjene, men med noen avhoppere.

Sannsynligheten for at Trump vil bli felt på noe annet enn en komplett skandale, er derimot liten. Donald Trump var republikanernes presidentkandidat, og republikanerne har derimot flertall begge steder: 240 av 435 seter i Representantenes hus og 52 av 100 seter i senatet.

Den andre muligheten for at presidenten kan avsettes, er ved at hans egen regjering/administrasjon går mot presidenten.

Dette er noe som er grunnlovsfestet i det 25. grunnlovstillegget.

Kort sagt krever det at visepresidenten og et flertall av ministrene mener at presidenten er ute av stand til å være president.

Intensjonen for regelen har trolig vært i tilfeller med sykdom, men det sier ikke loven noe om.

Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.

Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.