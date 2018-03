Tre grep: Slik kan en smartklokke gi deg sunnere kropp

BARCELONA (Side3.no): Det florerer av ulike treningsprogram, dietter og kosttilskudd som lover deg en sprekere kropp og bedre helse.

Selvfølgelig er det viktig å trene og å spise sunt, men hvor mange kalorier du spiser og hvor mange treningsøkter du gjennomfører er ikke nødvendigvis de viktigste detaljene for å få positive helseeffekter.

Smartklokke for «alle»

De siste årene har interessen for teknologiske, bærbare enheter som smartklokker og aktivitetsmålere eksplodert. Nylig presenterte Fitbit sin nyeste smartklokke, Fitbit Versa, på et lanseringsarrangement i Barcelona hvor Side3 tok en prat med Helen Reidy, produktsjef i Fitbit.

- Fitbit Versa er en smartklokke som «alle» kan bruke og som gjerne trenger litt hjelp til å komme i gang med trening og aktivtet, forklarer Reidy.



Mens deres første smartklokke som ble lansert for seks måneder siden, Fitbit Ionic, gjerne passer for de som ønsker å ta treningen til et litt mer avansert nivå, så er Fitbit Versa altså tenkt til den mer generelle mannen og kvinnen i gata.

Med smartklokker er det mye du kan registrere og følge med på. I tillegg til helserelaterte målinger i forbindelse med trening og kosthold, så kan du også høre på musikk, få varslinger fra mobilen, og til og med betale varer for å nevne noe.

Er du helt fersk i denne verdenen kan det fort bli mye å holde styr på. Side3 spurte derfor Fitbits produktsjef om hva hun anbefaler å være obs på som «newbie» når målet er å få en sunnere kropp.

Versa_Front_SE_Lavender_Steps_CMYK_300dpi_SH.tif Product render of Fitbit Versa in front view with special edition lavender woven band and rose gold aluminum body showing home 7day steps on screen

1. Søvn

- Ved å få et større innblikk i hvordan du sover så kan dette bidra til at du får bedre søvnrutiner som igjen fører til en bedre helse, sier Helen.

Har du en søvnrytme som tilsier at du sover lite eller uregelmessig kan dette være uheldig for kroppen og helsen din.

Lite søvn og dårlig søvnkvalitet kan blant annet ha negativ effekt på forbrenningen og blodsukkerregulering, og det kan gi økt stressnivå i kroppen. I tillegg kan det bidra til at du presterer dårligere på trening og ikke får restituert optimalt.



- Ved å forbedre søvnen vil du også merke forbedringer på andre områder i livet. Vi ser også at på dager hvor man har trent så sover du bedre, og når du sover bedre presterer du også bedre på trening! Ved å selv se dette gjennom å registrere søvn så kan det motivere til å være mer fysisk aktiv, påpeker Helen.

TRENINGSEKSPERT: Silje Bjørnstad er journalist, personlig trener og ernæringsfaglig rådgiver.

2. Lavere hvilepuls = bedre form

Når man har et ønske om å forbedre helse og kropp så er det mange som bruker vekttallet som et mål på progresjon og sunnhet.

Helen mener derimot at et vekttall sier lite om hvor sunn du er, og at du heller bør være mer opptatt av hvilepuls.

Man ser at med stigende form så synker hvilepulsen din. Dette betyr at hjertet ditt slår færre slag fordi det nå klarer å pumpe ut mer blod per slag enn tidligere og du har fått et sterkere hjerte.



- Hvilepuls er en enkel metode for å se hvor hardt hjertet ditt må jobbe. I tillegg er det enklere å påvirke hvilepulsen din enn å gå ned x antall kilo. Hvilepulsen din påvirkes av blant annet alkoholinntak, søvn, og om du trener lite eller for mye, forklarer produktmanageren.

3. Nok skritt



Det tredje tipset fra Helen er å følge med på hvor mange skritt du går daglig. Verdens Helseorganisasjon anbefaler at man går minst 10.000 skritt hver dag da dette kan bidra til å forebygge en rekke livsstilssykdommer og dermed har stor betydning for helsen din.

Med en smartklokke eller lignende aktivitetsmåler er det enkelt å følge med på hvor aktiv du er. I tillegg kan denne være med på å motivere deg til å nå dine må.

- Selv om standarden er sagt til å være 10.000 skritt daglig så kan du enkelt justere dette tallet opp eller ned i din egen app og tilpasse det etter dine mål og din hverdag, legger Helen til.



Fakta: Fitbit Versa Fitbit Versa er den andre smartklokken fra Fitbit. Ifølge produsenten har klokken opptil fire dagers batteritid. Fitbit Versa skal være en av de de letteste smartklokkene på markedet. Den registrerer daglig fysisk aktivitet som både skritt og treningsøkter, søvn, måler puls (men har ikke GPS slik som Fitbit Ionic) og er vanntett. Klokken fungerer også som din egen treningscoach som motiverer deg gjennom økten, eller du kan sette den i «relax»-funksjon som skal hjelpe deg med å roe ned gjennom rolige inn- og utpust. Klokken er i salg fra og med april. Prisen er 2000 kroner.

Skeptisk til pulsmålingen

Førsteinntrykket av Fitbit Versa er at dette absolutt er en av de penere smartklokkene vi har sett.

Den er lett og behagelig å ha på seg, og den oppleves som enkel og brukervennlig. Det er nok også et stort pluss for mange at du kan velge mellom flere ulike urskiver.

Det er lett å forstå at klokken kan fungere som en motivator som blant annet minner deg på både å bevege på deg hvis du sitter lenge stille, når du bør legge deg om kvelden eller å få i deg nok væske i løpet av en dag.

Det er mange morsomme funksjoner som man kan leke seg med uten at det trenger å bli for mye av det gode, men likevel er jeg noe skeptisk til selve pulsmålingen. Når jeg har sammenlignet pulsregistreringen på Fitbit Versa med to andre pulsmålinger har det flere ganger vært 10-12 slag forskjell i hvile og i fysisk aktivitet.

Fitbit Versa viser da et høyere tall enn både pulsbeltet og appen Instant Hart Rate som måler pulsen med en lyssensor på fingeren.

Siden pulsmålingen også er det som definerer søvnkvaliteten din på Fitbit Versa er det grunn til å stille spørsmål ved hvor pålitelig denne informasjonen er.

Når det er sagt så presiserer Helen Reidy at den mest korrekte pulsmålingen vil være med et pulsbelte, men at smartklokken likevel vil være en god indikator på korrekt puls.

Riktig plassering vil derfor forbedre nøyaktigheten av pulsmålingen og ifølge Helen skal klokken være plassert på følgende måte: to fingre over håndleddet og du skal klare å få en finger under reimen når den er plassert.

Fitbits pressearrangement var lagt til Barcelona, arrangøren stod for reise og opphold.