Studie: Denne treningen forbrenner dobbelt så mange kalorier som løping

Er du også på jakt etter et alternativ til løpeturen? Og helst få dobbelt så mye ut av tiden din? Da er denne treningsformen noe for deg.

Det er ingen nyhet at HIIT-trening er en av de mest effektive treningsformene. Men du er kanskje ikke klar over at du faktisk kan forbrenne opp til dobbelt så mange kalorier som ved løping?

Les også: Så lenge kan du holde kroppen i gang med koffein

Intervall- og sirkeltrening



En undersøkelse fra University of Wisconsin-La Crosse viser hva en liten gruppe testpersoner fikk ut av diverse sirkeltrening-øvelser med sin egen kroppsvekt i 20 minutter.

Testpersonene skulle blant annet gjøre øvelser som burpees, armhevinger, utfall og knebøy i 20 sekunder av gangen. Deretter skulle de ta ti sekunders pause. Hver øvelse ble gjort i intervaller på fire til fem minutter, før testpersonene måtte gå videre til en ny øvelse.

Les også: Derfor sitter menn på do i evigheter

BURPEES er en av de energiintensive øvelsene som ble brukt i studien.

300 kcal på 20 minutter



Etter 20 minutters beinhard trening viste det seg at deltakerne gjennomsnittlig hadde forbrent cirka 15 kilokalorier i minuttet. Det er nesten dobbelt så mange kalorier som du forbrenner når du løper.

Forskerne bak undersøkelsen mener det særlig er den harde innsatsen som er avgjørende når du vil kvitte deg med ekstra kalorier.

Les også: Det er helsefarlig å jobbe overtid

Alle testpersonene var i god form, men de som forbrant mest, var de som hadde størst innsats, var utmattet og nesten hadde det ubehagelig etter de 20 minuttene.

Denne utmattende følelsen er det vanskelig å oppnå ved løping, fordi du bare i begrenset grad klarer å holde høyt nok tempo.

Artikkelen er publisert i samarbeid med magasinet Aktiv Trening. Les også:

Seks helsegrunner til å elske hosten



Det er helsefarlig å jobbe overtid



Så lenge kan du holde kroppen i gang med koffein



Slik spotter du en løgn - HVER GANG



Derfor sitter menn på do i evigheter



På disse tidspunktene må du aldri veie deg



Finn DIN slankestrategi