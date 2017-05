Seks matvarer du bør spise, hvis du jobber med six-packen

En tydelig sixpack er et ønske hos mange, men det er ikke lett å oppnå.

Treningen må selvsagt tilpasses målet ditt om en six-pack, men kostholdet er avgjørende.

Vi har samlet en liste med seks matvarer som inneholder sunne og nyttige stoffer som hjelper deg godt på vei mot tydelige magemuskler.

Asparges

Asparges er bra for fordøyelsen og kan bidra til at du blir mindre oppblåst, fordi de booster de gode bakteriene i tarmene. Dessuten kan de grønne stengene sørge for at det ikke hopes opp vann i kroppen - og jo mindre vann du har i systemet, desto tydeligere vil musklene dine framstå.

Mandler

Mandler er en sunn og foretrukken snack for mange - men den er også mye mer enn det. Mandler inneholder store mengder fibre, og er perfekte til å stabilisere blodsukkeret. En studie som ble publisert i Journal of the American Heart Association viser at 30-35 mandler per dag hjalp forsøkspersonene å miste magefett.

Fullkorn

Fullkorn er en sikker vinner på mange områder – også når det gjelder ønsket om en six-pack. De mange fibrene stabiliserer blodsukkeret, og gjør det lettere å unngå overspising. Aller best for oppnå six-pack, er brun ris og hele hvetekjerner.

Gresk yoghurt

Den greske yoghurten inneholder store menger protein, kalsium og probiotika. Alle disse tre er bra når man vi ha fram six-packen, og spesielt probiotika er kjent for å kunne redusere det magefettet som ligger mellom musklene og de indre organene.

Grønn te

Grønn te indeholder både koffein og sunne antioksidanter. Mens antioksidanterne for eksempel kan øke hvor mye oksygen kroppen kan ta opp og forbruke under treningen, så sørger koffeinen blant annet for å holde hodet klart og svimmelheten borte. Både koffein og antioksidanter er dessuten kjent for å kunne redusere overflødig magefett.

