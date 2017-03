Seks drikkevarer du bør droppe, hvis du vil ned i vekt

1. Brus og saft

Det er neppe noen overraskelse, men brus og saft er kaloribomber som fyller fett på magen. Brus og saft inneholder rundt 10-12 prosent sukker, så en halvliter gir deg cirka 190 kalorier.

2. Melk

Melk er rik på proteiner og kalk, men også på kalorier fra nettopp proteinene og fra melkesukker. Faktisk inneholder skummet melk like mange kalorier som cola. Og drikker du de fetere variantene, så er det enda verre. Søtmelk er oppe i 305 kalorier på en halv liter.

3. Juice

Ferskpresset juice er rik på vitaminer, men også på fruktsukker så kaloriinnholdet er skyhøyt. Appelsinjuice rommer i snitt 30-40 kcal mer per liter enn cola.

4. Rødvin

Nest etter fett er alkohol det næringsstoffet med mest energi. Et glass rødvin rommer 131 kcal, cirka det dobbelte av et glass cola. Så om du vil ned i vekt, er vindrikkingen et godt sted å starte. Martin Kreutzer anbefaler maks tre enheter i uka, for de som vil ned i vekt.

5. Drinker

Og når vi nå er ved alt det morsomme, så hold igjen på drinkene også. Selv en bitter og sur drink som gin & tonic, inneholder 122 kalorier. Kulørte drinker som Strawberry Daiquiri rommer 220 kcal og selv en liten cognac til kaffen bidrar med 68 kcal.

6. Smoothie

En hjemmelagd smoothie inneholder flere fibre enn juice, og metter bedre. Men det koster likevel på kalorikontoen. En halv liter fruktsmoothie rommer cirka 300 kcal, og det blir enda verre hvis du kjøper ferdigsmoothie i butikken, med tilsatt sukker, melkepulver og annen dritt. De inneholder opptil 450 kcal per halve liter. Velg grønnsaksmoothie hvis du vil ned i vekt, eller drikk smoothien i stedet for et måltid.

Bytter du ut to liter kaloriholdig drikke om dagen med rent vann, sort kaffe eller te, sparer du 740 kalorier daglig, noe som tilsvarer at du mister snaue en kilo fett i uka.

