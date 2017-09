Rebecca Catherine mener hennes før- og etterbilder viser forskjellen på kardio- og stryketrening

Rebecca Catherine Smith fra England er opptatt av trening og å spise sunt. I lang tid drev hun hovedsakelig med kardiotrening, men oppnådde ikke målene hun ønsket.

Les også: Vil du holde kroppen ung? Da er det én treningsform som gjelder, sier vitenskapen

Så begynte hun å fokusere mer på styrketrening - og har ikke sett seg tilbake siden.

Det er essensen av hva Smith skriver under et før- og etterbilde av seg selv hun har publisert på Instagram.

Målet med bildet var å avlive myten om at kvinner blir seende mannlig ut dersom de begynner å trene med vekter.

"Jeg blir rasende av at jenter fremdeles tror de kommer til å se ut som hulken i samme øyeblikk som de løfter en vekt", skriver hun.

"Å gå fra kardio til styrketrening har forandret meg fullstendig, på innsiden og utsiden. Personlig synes jeg ikke at kroppen min ser det minste mannlig ut", fortsetter hun.

Bildet er i skrivende stund likt av rundt 16.000 mennesker og kommentert over 500 ganger. Hun får både støtte og kritikk.

"Wow, bra jobba! Dette er så sant, altfor mange jenter er redd for å få for store muskler ved å løfte vekter", skriver én.

"Altfor mange jenter går på treningssenteret med hat for kroppen sin, og du gjør det med gode intensjoner", skriver en annen.

Et innlegg delt av Rebecca Catherine Smith (@rebeccafitness_eats) onsdag 02. Aug.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Rebecca Catherine Smith (@rebeccafitness_eats) fredag 30. Juni. 2017 PDT

Sammen med bildet har Smith publisert tre grunner for at jenter bør begynne med styrketrening. Kort oppsummert handler det om økt styrke og muskelmasse som fremhever den kvinnelige figuren, reduksjon av overflødig fett og et sunt forhold til kosthold og kroppsbilde.

Men ikke alle er enig i at forholdet mellom kardio og styrketrening er så svart/hvitt som den unge briten legger det fram.

"Kardio er bra for alle. Det gir bedre kardiovaskulær helse, utholdenhet, fleksibilitet og styrke, og kan gi kaloriunderskudd som reduserer vekten. Jeg mener det er mer sammensatt enn å legge ut et bilde med kardio mot styrketrening", skriver en.

"Det er også til å bli rasende av å anta at kardio gir deg en stump kropp. Jeg gjør begge deler, og jeg ser absolutt ikke stump ut. Bildet gir et uriktig bilde", skriver en annen.

Et innlegg delt av Rebecca Catherine Smith (@rebeccafitness_eats) mandag 12. Juni. 2017 PDT

Smith sier seg enig med disse kritikerne, og skriver at hun mer ønsket å dele sine erfaringer med styrketrening enn å rakke ned på kardiotrening.

Kilder: @rebeccafitness_eats, Business Insider.