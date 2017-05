Ny treningsmetode kombinerer yoga - og øl

Enten det er kroppen eller selvtilliten som har holdt deg borte fra treningssenteret, har tiden nå kommet for at selv de slappeste og mest hedonistiske av oss kan stikke på treningsstudio med et lurt smil om munnen.

Les også: Studie: Kjæledyr beskytter mot overvekt og allergi

En ny treningsform opplever nemlig eksplosiv popularitet nå om dagen, og mye av det skyldes én spesiell ingrediens — øl.

Konseptet startet i Tyskland (selvsagt), der «bier yoga» hver uke samler et utall øl- og yogaentusiaster til bøy, tøy og høy flaskeføring.

Les også: 10,7 milliarder lysår fra oss har en gigantisk eksplosjon forbløffet astronomene

Den britiske nyhetstjenesten BBC har deltatt på et slikt arrangementet, og bringer tilbake en interessant reportasje full av øldrikkende damer:

På kort tid har fenomenet spredd seg til Thailand, England og Australia, og kjenner vi nordmenn rett sitter det i denne stund en jovial person og lager et Facebook-event som heter «ØL-YOGA I OSLO», eller noe lignende.

På nettsidene til Bieryoga forklarer de litt mer inngående om tanken bak konseptet:

«Øl-yoga er et ekteskap mellom to store kjærligheter — øl og yoga. Begge deler er eldgamle terapiteknikker for kropp og sjel».

Les også: Her kan livet på jorda ha oppstått

Skjønt, det er jo ikke helt feil. Yoga er faktisk nøye beskrevet og kodifisert i klassiske hinduistiske tekster, som for eksempel Yogasutra, nedskrevet for over 1500 år siden.

Under normale forhold er yoga også kjent for å stimulere og bidra positivt til både fysisk og mental velvære.

Les også: Nytt medikament reverserer aldring



Arrangøren påstår at «gleden over å drikke øl kombinert med yogaens mindfullness utfyller hverandre, og skaper en energisk opplevelse» …

Man kan bli tørst av mindre …

Det er lett å le av dette, men øl-yoga vil vel uansett trumfe tradisjonell, norsk øldrikking, sånn helsemessig sett, da det er begrenset hvor mye øl som kan drikkes i løpet av en yogatime.

Trenger du flere alternative fitness-muligheter?

Les også: I natt kan du se stevnemøte mellom månen og Jupiter!

I den skotske byen Glasgow introduseres det nå treningstimer som kort og godt består i at de påmeldte legger seg ned og SOVER i 45 minutter.

Opplegget kalles «napercise» og er myntet på småbarnsforeldre, stressa forretningsfolk og andre som ikke får nok søvn i løpet av natten:

Arrangøren stiller med mjuke senger med nytt sengetøy, og de påmeldte spankulerer rett og slett inn i lokalet, finner seg en seng og lukker øynene.

Les også: Derfor feirer vi den internasjonale romdagen i dag!

De første napercise-timene gjennomføres denne helgen, og hvis publikum setter pris på opplegget vil arrangøren ta konseptet ut i verden.

God helg!

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



Da geniet Einstein tok feil

Gründere bruker resirkulert plast for å lage sterkere veier

Sjokkfunn antyder at mennesket kom til Amerika 100 000 år tidligere enn antatt

Forskere har laget en kunstig livmor som faktisk fungerer