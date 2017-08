Ni vegetariske proteinbomber som slår kjøtt

Protein er kroppens byggestener og er blant annet essensielt for oppbyggingen av muskler.

Proteinbehovet oppgis som oftest i gram per kilo kroppsvekt per dag. Det vil si at en mann på 85 kilo bør spise 85 gram rent protein hver dag.

For å oppnå denne mengden kan han enten spise 400 gram roastbeef eller 234 gram tørre soyabønner.

Vi har laget en liste over de mest proteinrike produktene innenfor tre vegetabilske matvaregrupper: Melkeprodukter, snacks og tørre bønner og linser.

Melkeprodukter:

Revet parmesan: 39 g pr. 100 g



39 g pr. 100 g Fast ost: 20+: 30 g pr. 100 g



20+: 30 g pr. 100 g Mozarella 30+: 29 g pr. 100 g

Snacks:

Gresskarkjerner: 29 g pr. 100 g

29 g pr. 100 g Linfrø: 25 g pr. 100 g



25 g pr. 100 g Peanøttsmør: 23 g pr. 100 g

Tørre linser og bønner:

Soyabønner: 36 g pr. 100 g



36 g pr. 100 g Røde linser: 27 g pr. 100 g



27 g pr. 100 g Brune linser: 25 g pr. 100 g

Når vi sammenligner proteininnholdet, er revet parmesan den store vinneren. Parmesanen inneholder hele 39 gram protein per 100 gram vare.

Til sammenligning inneholder de mest proteinrike kjøttproduktene, for eksempel tunfisk, kun 27 gram per 100 gram, og det er for øvrig samme mengde som i røde linser.

Soyabønner, også kjent som edamamebønner, har også et høyt proteininnhold. De har hele 36 gram per 100 gram vare, så de også slår de mest proteinrike kjøttproduktene.

Er du på jakt etter proteiner, kan det altså lønne seg å lete andre steder enn i kjøttdisken når du er i butikken.

