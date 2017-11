Jennifer Nicole Lee (42) veide over 90 kg

- Drikk masse vann!

Du har kanskje hørt (og er lei av) tipsene Lee anbefaler for å gå ned i vekt, men hun er et levende bevis på at de fungerer.

Kort fortalt anbefaler hun å spise lite, men ofte. Og når du spiser, spis sakte.

Dette krever noe planlegging, ellers kan det hende du må hoppe over et måltid, og heller kaster i deg noe raskt, i verste fall i form av raffinert sukker og «ferdigfordøyd» mat.

Dessuten anbefaler Lee alle å drikke vann, vann og mere vann.

- Å drikke mye vann vil gi deg en følelse av å være mett, sier hun.

TIPS: Du kan lese mer om Lees livsstilstips på Lees egen hjemmeside.

Slagordet til Jennifer Nicole Lee er «Strong is the new skinny».

Veide over 90 kg



Jennifer Nicole het opprinnelig Siciliano til etternavn. Begge foreldrene er italienske, men flyttet til New York, hvor Jennifer Nicole er født.

Hun vokste imidlertid opp i Tennessee, og har en master i internasjonal politikk fra universitetet i Tennessee. Etternavnet har hun fra sin tidligere mann, Edward Lee.

Etter å ha født to barn, veide Jennifer Nicole Lee over 90 kilo. Hun bestemte seg for å gjøre noe med livsstilen, og tok av mer enn 30 kilo.

FØR OG ETTER: Jennifer Nicole Lee gikk ned 30 kg og lanserte en karriere som fitnessguru.

Hun ble kåret til «Miss Bikini America», og startet deretter karrieren som treningsguru.

Lee har gjestet programmer som «Oprah» og morgenprogrammet «The Early Show» i USA, og er også kåret til «Miss Muscle & Fitness» av Muscle & Fitness Magazine.

Lee har også en profil på Instagram. Her får følgerne et innblikk i Lees både private og profesjonelle liv: