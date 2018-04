Hunter Hobbs forvandlet kroppen på tolv uker

Hunter Hobbs (24) har kontorjobb i et oljeselskap. Med en stillesittende arbeidshverdag og null fokus på kostholdet, snek kiloene seg på.

I januar 2018 bestemte han seg for å gjøre noe med det. Han la om kostholdet og begynte å trene målrettet. Hobbs tok et bilde av seg selv hver dag i tolv uker for å dokumentere effekten, og den er mildt sagt formidabel:

Trente 5-6 ganger i uken



Til den britiske nettavisen The Independent forteller Hobbs at han ville se hva som skjedde dersom han viet seg selv helt og holdent til å trene og spise sunt i en periode.

I løpet av de tre månedene gikk Hobbs ned 20 kg i tillegg til økt muskelvekst. Metoden på treningssenteret var styrketrening med vekter 5-6 seks ganger i uken etterfulgt av en 20-30 minutter økt med lett kardiotrening.

- Dette var litt ekstremt, du kan fremdeles få bra progresjon med noe mindre trening og en diett, skriver Hobbs om videoen på YouTube.

- Ikke noe gøy



Nøkkelen bak suksessen var å holde seg hundre prosent til planen. Hobbs innrømmer samtidig at metoden ikke er bærekraftig for folk flest over tid.

Blant annet var dietten dørgende kjedelig.

- Den bestod av mye kylling, søtpoteter, salater, havre og egg, forteller Hobbs.

- Jeg holdt meg unna alt av sukkerholdige drikker og alkohol også, og det er ikke noe gøy. Det verste var å skulle holde seg til planen 24 timer i døgnet og ikke la seg falle for all den usunne maten folk rundt meg spiste.

Leve sunt - og nyte livet



Til Independent forteller 24-åringen at han etter prosjektet føler seg mye bedre og er full av energi.

- Den største tingen jeg har lært er hvor stor påvirkning maten jeg spiser har på kroppen. Å vite hvor mye kroppen din får i seg er så viktig.

Planen framover er å finne en mer levelig mellomvei mellom å spise og leve sunt og samtidig kunne nyte livet.

Videoen til Hobbs fikk over 200.000 visninger på tre dager, men ikke alle lar seg imponere. I kommentarfeltet trekker enkelte fram at Hobbs later til å ha vært godt trent på et tidligere tidspunkt, og har nå trent seg tilbake i form - som ikke er like tungt som å starte på scratch.

