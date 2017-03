Her debuterer bestefar Nils Harald (70) fra Tromsø som fitnessutøver

(Nordlys): Nils Harald (70) debuterte i fitnesskonkurranse: - Trening har ingen aldersgrense.

Under helgas konkurranse «Sandefjord Open» var det mange som fikk sin scenedebut, deriblant bestefar og pensjonist Nils Harald Moe (70).

- Aldersforskjellen mellom meg og yngste deltaker var 54 år, sier Moe og gliser.

Han har akkurat hilst med en solid neve med blodårer som krøller seg som små stier på underarmen. Blodtrimmet og solbrun.

Men Moe har ikke vært tre uker på Mallorca, han har bare rester av selvbruningskremen som ble gnidd inn like før han skulle på scenen sist lørdag under arrangementet som ble arrangert for 26 gang.

TRENINGSGLEDE: Nils Harald Moe har trent hele livet, og mener det aldri er for seint å komme i gang. - Jeg har så mye glede av det. Ikke minst er det veldig sosialt, sier Nils Harald Moe, som fyller 70 i juni. Foto: Sissel Wessel-Hansen (Nordlys)

Vil inspirere andre

Det er mandag formiddag og Nils Harald er i gang med dagens styrketreningsøkt på treningssenteret Actic på Alfheim i Tromsø. Det er bare noen få stykker i treningssalen i dag.

En ganske stor kontrast til de 220 som deltok i kroppsbygging- og fitnesskonkurransen «Sandefjord Open» sist helg. I lag med debutanter helt ned i 16-årsalderen flekset han muskler og gliste bredt til dommere og publikum i klassen Men's physique.

Og det gjorde han for aller første gang, med stor suksess. Da han reiste hjem, hadde han med seg en stor pokal.

- Jeg synes det er for mye fokus på at bare unge bør trene. Trene bør man gjøre hele livet, sier Moe, som bestemte seg for å delta i konkurransen for to måneder siden.

- Jeg gjorde det først og fremst for moro skyld - og for å inspirere andre til å trene, sier Moe, som deltok for Barents Fitness i Hammerfest.

- Jeg måtte melde meg inn for et senter i Hammerfest da det ikke finnes sentre i Tromsø som er med i forbundet man må være med i for å delta, sier Moe, som vant Master-klassen. Dermed kunne han reise hjem igjen til Tromsø med den skinnende pokalen. Men det var ikke trofeet som var gulrot for å delta.

KLAR FOR BUKTA: Det er fortsatt bare mars ute, men for isbaderen Nils Harald Moe, er Telegrafbukta-kroppen 2017 allerede klar. Foto: Hanne B. Olsen (Sandefjords Blad)

- Jeg vil først og fremst inspirere andre til å trene. Trening har ingen aldersgrense, sier han, før han tar noen lekende lett tar noen kroppshevinger i stanga som henger høyt over bakken.

Han opplevde konkurransen som en svært positiv opplevelse.

- Det er en av de artigste dagene jeg har opplevd. Da jeg kom ut på scenen gikk publikum amok i applaus. Jeg tror folk syntes det var inspirerende og tøft at en såpass gammel fyr deltok, sier Moe, som like før han entret scenen fikk smurt kroppen med olje - for å få fram muskeldefinisjonen.

- Uten selvbruningskrem og olje ville jeg sett kritthvit ut, sier han og humrer over opplevelsen.

- Genial form for trening

Selv har han trent hele livet. I ulike former. I dag løper den pensjonerte kokken over 2 mil i uka, trener styrketrening to til tre ganger i uka - og driver med isbading. - Da jeg startet å trene på treningstudio for flere tiår siden, var det bare ett treningssenter i Tromsø: «Studio 7». I dag er det vel 16-17 treningssenter i byen, og det virker som det er folk som trener på alle. Det synes jeg er veldig gledelig, sier Moe. Han mener styrketrening i studio er en genial form for trening. - Det kan man få til selv med handikap. De fleste klarer å trene litt. Og alle monner drar, mener Moe, som ikke klarer seg uten trening. - Trening handler ikke bare om svette og slit. Jeg opplever det også som veldig sosialt. Dessuten gjør jeg jo mitt for å være best mulig rustet for alderdommen. Det handler om å ha styrke nok til å komme seg opp av stolen - og så klare seg selv lengst mulig, sier han. Neste mål: Halvmaraton Moe er med i løpeklubben Northern Runners. Sommerens mål under Midnight Sun Marathon: Halvmaraton. - Og så vurderer jeg så stille i NM i fitness i september. Å konkurrere ga mersmak, sier Moe. - I hvilken grad opplever du kroppsbygging og fitness som idrett som bare fokuserer på en pen kropp? KUL BESTEFAR: Nils Harald Moe storkoste seg under konkurransen i Sandefjord sist helg. Nå håper han å stille i NM i fitness til høsten. Foto: Hanne B. Olsen (Sandefjords Blad) - For meg handler det om å sette seg mål. Man kan godt si at det er unødvendig å gå rundt med sixpack, men det er jo ganske unødvendig å hoppe 250 meter på ski også, sier Moe, som taler varmt for å finne en god balanse mellom trening og sunn kost. - Jeg mener man kan komme langt med sunn kost basert på statens kostholdsråd. Man trenger ikke proppe i seg proteinpulver for å bygge muskler. Jeg og kona spiser mye fisk, brød, poteter og grønnsaker. Om man hopper melllom alle rådene i ukebladene og på nettet, blir man lett forvirret, sier Moe, som har holdt mang et foredrag om kosthold. - Og hvordan tenker du forberede deg til NM i fitness, da? - Om jeg bestemmer meg for å delta, må jeg nok «deffe» litt mer. Da må jeg litt ned i vekt, sier Moe, før han legger til. - Jeg bør nok kutte ut å drikke rødvin til maten, da. Les flere saker fra Nordlys her!

