Ernæringsekspert: - Det er syv matvarer jeg spiser hver dag

Spørsmålet jeg får nærmest hver dag, er hva jeg selv spiser. Og det deler jeg gjerne, men husk at det som er riktig for meg ikke nødvendigvis er riktig for deg. Ernæringsekspert Keri Glassman

Keri Glassman er en kjent kostholdsekspert i USA, og står bak nettsiden Nutritious Life.

I et innlegg for Today trekker hun fram syv matvarer hun passer på å spise hver dag.

1. Kaffe

Glassman medgir at kaffe er omdiskutert, men trekker fram positive helseeffekter som lavere risiko for sukkersyke, slag og depresjon. Kaffe har også et høyt innhold av antioksidanter.

2. Smoothie

Ernæringseksperten skriver at hun drikker en smoothie til frokost flere dager i uken. Ingrediensene er gjerne vegansk proteinpulver, mandelmelk, grønt, mandelsmør og ellers det en har for hånden som kan passe.

3. Grønt

Grønt passer til alt, også frokost. Her snakker vi altså om agurk, tomater, romanosalat, gresskarkjerner, granateple og så videre.

4. Kaldpresset olje

Kaldpresset olivenolje, mandelolje og valnøttolje er bra fett. Og bra fett er din venn, skriver Keri Glassman.

5. Nøtter og nøttesmør

Nøtter er uslåelig når det gjelder sunt fett, proteiner, fiber og antioksidanter, forklarer Glassman. Cashewnøtter og mandler er finfint som snacks, og peanøttsmør gjør seg som dip til frukt og gulrotstaver.

6. Bakte sesonggrønnsaker

Ernæringseksperten baker grønnsaker til alle middager, men holder seg til grønnsakene som hører til sesongen. Det vil si asperges i mai og juni, blomkål og brokkoli fra juni til oktober og gulrot, løk og potet hele året.

Fylkesmannen i Vestfold, Hordaland og Sogn- og Fjordane har publisert en ypperlig sesongkalender for bær, frukt og grønnsaker du kan sjekke ut.

7. Magre proteiner (kylling eller laks)

Proteiner metter og er viktige for å bygge muskler. Glassman skriver at hun ofte spiser vegetarisk til lunsj og velger animalske, magre proteiner til middag - som kylling, økologisk biff eller villaks og annen fisk.