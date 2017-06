Derfor blir du ikke kvitt magefettet

Disse fire tingene er faktisk typiske årsaker til at det er vanskelig å bli kvitt de overflødige kiloene på magen.

Du synes kanskje du allerede gjør alt du kan for å bli kvitt de overflødige kiloene på magen. Men kanskje er det noe du ikke har tenkt på i det hele tatt...

Du har kun fokus på magen

Det kreves ikke tusenvis av mageøvelser for å bli kvitt magefettet. Du vil oppnå mye styrke i magemusklene, men det vil gjerne være gjemt vekk bak fettet. Sørg for å trene hele kroppen, og kombiner styrketrening med pulstrening. På den måten setter du virkelig fart på forbrenningen.

Les også: VIDEO: Slik får du stram rumpe

Du sover ikke nok

Hvis du gjerne vil kvittet deg med e overflødige kiloene, er det viktig at du får nok søvn. Manglende søvn øker nemlig appetitten. Og forskning viser dessuten at folk som sover fem timer eller mindre i gjennomsnitt hver natt i løpet av en uke, veier mer enn de som bare sover en time mer. Det er også en tendens til at fettet setter seg i mageregionen.

Les også: Fire feil du alltid gjør når du tar planken

Du vet ikke hvor mye du spiser

Du prøver kanskje å spise sunt. Men kanskje du ikke tenker over hvor mange kalorier det reelt er i den maten du spiser? Prøv å skrive ned hva du inntar i løpet av en dag - og regn sammen kaloriene. Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du egentlig spiser.

Les også: Kom i toppform med HIIT - Styrkeskolen del 4

Du drikker lettbrus

Selv om det ikke er halvparten så mye sukker i lettbrus, viser studier likevel at folk som drikker det gjennomsnittlig har tre ganger så mye fett på magen sammenlignet med dem som ikke drikker det i det hele tatt. Eksperter hevder imidlertid samtidig at de ikke er helt sikre på hvorfor kunstige søtningsstoffer påvirker forbrenningen negativt.

Artikkelen er publisert i samarbeid med magasinet "iForm". Les også:

Fem yogaøvelser som forebygger skader

VIDEO: Slik får du stram rumpe



Fire feil du alltid gjør når du tar planken



Verdens 10 mest unike maratonløp



17 ting bare langdistanseløpere forstår



Styrketreningen du har tid til



Sterk kropp med håndvekter - del 1



Kom i toppform med HIIT - Styrkeskolen del 4