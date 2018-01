Den mest effektive måten å gå ned i vekt på med minimal innsats, ifølge vitenskapen

Når det gjelder å gå ned noen kg, holde vekta nede og kroppen i form er mantraet et de fleste har hørt mange ganger: Tren og spis sunt.

Men problemet mange erfarer, er at det ikke er samsvar mellom antall timer på treningsstudioet og antall kg i redusert fettvekt.

Så om en stikker fingeren i jorda, hva er egentlig mest effektivt: Å trene fire ganger i uka eller å velge salat istedenfor pommes frittes?

Vitenskapen har svar, og kanskje det du håpet på:

- Studier tyder på at når det gjelder vekttap, spiller hva du spiser en mye større rolle enn trening, sier Philip Stanforth til Business Insider.

Han er professor i treningsvitenskap ved Universitetet i Texas.

Årsaken er at trening krever mye mer tid enn å ikke spise en pose potetgull, og forbrenner mindre kalorier enn folk tror.

Stanforth forklarer det på denne måten:

En forbrenner omtrent sin egen vekt i kcal per kilometer. En person på 80 kg må dermed gå nesten 4,5 mil for å forbrenne 3500 kcal. Det er mye gåing. Samtidig kan én Snickers-sjokolade inneholde 400 kcal.

- Det kommer til å være mye enklere å kutte ut Snickersen enn å gå fem kilometer, sier professoren.

FULL AV ENERGI: En slik Snickers inneholder 80 gram sjokolade. Det tilsvarer over 400 kcal.

En rekke studier underbygger hva Stanforth sier.

I en metastudie som så på resultatene av 20 forskjellige studier fant forskerne at mat med mye protein og lite kalorier bedre hjalp personer som hadde gått ned i vekt å holde vekten nede enn trening.

Likevel tyder forskning på at trening er viktig for å holde vekten stabil. Andre undersøkelser viser at folk som har gått ned i vekt og klarer å bli der, trener jevnlig i tillegg til å spise sunt.

I tillegg gir trening en lang rekke helsefordeler, og motvirker blant annet aldring, stress, depresjon og angst. Og jo mer muskler du har, jo flere kalorier forbrenner kroppen din.

Oppsummert: Vil du gå ned i vekt, juster dietten din. Vil du holde vekta nede, begynn å trene.