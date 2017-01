Chris Ryan: - Slik får du magemuskler som meg

HARDT: Treningsekspert Chris Ryan demonstrerer en variant av øvelsen kinesisk planke, den første av syv øvelser i et sirkeltreningsprogram for kjerne- og magemuskulaturen.

Treningsekspert Chris Ryan har prydet forsiden av magasiner som Men's Fitness en rekke ganger, og vet hva som skal til for å jobbe fram svulmende magemuskler - for den som drømmer om slikt.

I en video laget for Men's Fitness, har Ryan satt sammen et mageprogram på syv øvelser som bør sørge for å holde den viktige kjernemuskulaturen sunn og sterk.

- Det gir ikke mening å bare trene sixpack-musklene, sier Ryan til Men's Fitness.

Isteden er det viktig å trene muskler som skaper balanse i kroppen.

- Hver av disse øvelsene trener hele kjernemuskulaturen og sørger for god balanse mellom muskler foran og bak, sier eksperten.

Det understrekes samtidig at øvelsene er harde, og ikke er for den som har lett for å gi opp. Og er det viktig at magemusklene skal synes, er det selvsagt viktig med et godt kosthold.

Disse syv øvelsene skal gjennomføres som sirkeltrening. Det vil si at du begynner med den ene og fortsetter til den neste med bare en liten pause mellom. Deretter tar du en lengre pause før du gjentar hele sirkelen. Ryan anbefaler å gjenta sirkelen fire ganger.

Gjentas programmet tre, fire ganger i uken sammen med et fornuftig kosthold, skal det være mulig å se resultater i løpet av én måned.

Lykke til!

