10 overraskende matvarer som er proppfulle av sukker

Du vet garantert at sukker i maten er det samme som tomme, fetende kalorier, og at godteri og brus er noe av det verste man kan putte i seg.

Men er du klar over hvor mange andre tilsynelatende harmløse produkter som skjuler enorme mengder tilsatt sukker?

Vi har sett nærmere på noen av de største synderne.

10 skjulte sukkerbomber:

1. Sauser og dressinger

Thousand island, ketsjup, barbecuesaus og alle de andre får en stor del av smaken fra tilsatt sukker. Det er særlig problematisk i sausene vi bruker mest av, for eksempel ketsjupen, som vi pøser over maten, eller i salatdressingen, som gir litt saft og kraft til en ellers kjedelig salat. Det er ikke uvanlig å finne 10–15 gram sukker i 1 dl vanlig salatdressing og 25–30 gram sukker i den søteste ketsjupen.

Sukkerbombeskala: 4/6

(1 er best og 6 er verst – vurdert ut fra hvor mye man som regel inntar om gangen)

2. Ferdigbakte boller og brød

Ferdigproduktene i brødhyllene og blant bakervarene er ofte «piffet opp» med mye tilsatt sukker. Spesielt i boller og pølsebrød er det vanlig å finne rundt 5 gram sukker per 100 gram brød. Til og med grove rundstykker har ofte fått tilsatt en god dæsj sukker, mens man i de fleste grovbrød nøyer seg med rundt halvparten.

Sukkerbombeskala: 1/6

3. Rødkål, karrisild og makrell i tomat

Konservering er ikke bare matvarer som gjennom varmebehandling er gjort langtidsholdbare. Ofte putter produsentene også en del sukker i for å kompensere for den tapte smaken. Hvor mye som brukes er veldig forskjellig. For eksempel inneholder de største boksene med Stabbur-makrell under tre prosent sukker, mens de minste porsjonspakningene har dobbelt så mye. Når du skal ha en pakke rødkål til julematen, er du sikrere på å få i deg din daglige sukkerdose. Her er det vanlig at i hvert fall 10 prosent av innholdet er sukker. Sild, sylteagurk og lignende ligger også ofte i en sukkerlake, men ettersom det meste av den forblir i glasset, blir sukkerbelastningen faktisk mindre enn varedeklarasjonen gir inntrykk av.r.

Sukkerbombeskala: 2/6

4. Frosne bær

Bær fra fryseren er en enkel vei til å få i seg frukt ved å ha det i for eksempel smoothie eller yoghurt. Sjekk likevel varedeklarasjonen, for mange bær er drysset fulle av sukker, noe som gjør at de sunne bærene får følge av en masse tomme kalorier. I flere tilfeller er det faktisk tilsatt like mye sukker som i brus (10-11 gram per 100 gram), og resultatet er at kaloriinnholdet fordobles.

Sukkerbombeskala: 3/6

5. Energidrikker

I sportsdrikker er det som regel 50–75 gram sukker per liter, noe som kan bety at man får i seg rundt halvparten av kalorimengden man forbrenner under trening. Vil du bare ha smak og salt, så putt i stedet en tablett med elektrolytter i vannet. Red Bull og lignende er en annen type drikke som både gir energi og et lass med sukker. En liten boks på 250 ml inneholder over 27 gram sukker.

Sukkerbombeskala: 6/6

6. Pasta­saus

Lager du pastasaus av moste tomater, er det ikke noen problemer, men mange ferdige pastasauser har fått en god porsjon sukker. I flere tilfeller halvannen teskje sukker (7 gram) per 100 gram.

Sukkerbombeskala: 1/6

7. Cornflakes

Strør du også sukker over cornflakesen for å få ekstra smak? Så velkommen i klubben! Men det er nesten komisk at maisflakene trenger ekstra sukker for å gli ned, for de sprø flakene inneholder allerede halvannen teskje (8 gram) sukker per 100 gram. Produsentene toner ofte ned de konkrete faktaene ved å skrive innholdet per porsjon, men seriøst: hvem nøyer seg med 30 gram cornflakes?

Sukkerbombeskala: 3/6

8. Syltetøy

Selv om det i utgangspunktet er sunt å spise blåbær, solbær, jordbær og hva som ellers skjuler seg i glasset, er bare ikke syltetøy den optimale veien til styrke og god helse. Sukkerinnholdet varierer fra 40 til 60 gram sukker per 100 gram. Ikke la deg lure av markedsføring som «uten tilsatt sukker». Ofte tilsetter produsenten i stedet fruktsukker, som er utvunnet av bær eller druer, men er akkurat like ille som vanlig sukker. Så sjekk varedeklarasjonen. En vinner i syltetøyverdenen bør ligge et godt stykke under 50 prosent sukker.

Sukkerbombeskala: 3/6

9. Melkeerstatning

Vanlig kumelk opplever økt konkurranse fra erstatningsdrikker basert på ris, havre og soya. Men med mindre du ikke tåler melk, er de et dårligere valg, for mens kumelk inneholder cirka 4,5 prosent sukker (og 3,5 g muskeloppbyggende protein), finner du i risdrikkene 6–10 prosent sukker og nesten ingen proteiner. Havredrikkene klarer seg litt bedre, men er også proteinfattige. Ernæringsmessig er soyadrikkene nærmest melk, og den fås til og med i en sukkerfri variant (som de fleste trolig synes er litt flat i smaken).

Sukkerbombeskala: 2/6

10. Fruktyoghurt

Det reklameres med pære, fersken, jordbær og mange andre sunne ting på pakken. Men bak fasaden skjuler det seg mer sukker enn man tror. De fleste fruktyoghurter inneholder både 5 prosent naturlig melkesukker og 5–6 prosent tilsatt sukker. Det skyver dem opp på nivå med en brus.

Sukkerbombeskala: 4/6

