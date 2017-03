- Nei, skummet melk inneholder ikke like mange kalorier som Cola

I en artikkel publisert her på Side3, tar ernæringskonsulent Martin Kreutzer for seg seks drikkevarer han anbefaler å kutte ut dersom en vil ned i vekt.

Kreutzer har jobbet i en årrekke som ernæringskonsulent på instituttet for Human Ernæring ved Københavns Universitet, særlig innen appetittregulering og fedme.

Blant drikkevarene brus, saft, juice, rødvin, drinker og smoothie anbefaler Kreutzer også å kutte ut melk dersom målet altså er å kutte overflødige kiloer.

Han sier at melk er rik på proteiner og kalk, men også på kalorier fra proteinene og fra melkesukker - og hevder at skummet melk inneholder like mye kalorier som Cola.

Ifølge Kaja Helland-Kigen, klinisk ernæringsfysiolog ved Opplysningskontoret for Meieriprodukter, stemmer ikke det helt her i Norge.

- Skummet melk inneholder 33 kcal per desiliter, mens cola inneholder 42 kcal per desiliter, opplyser hun til Side3.

Ifølge matvaretabellen er det omtrent den samme mengden kalorier en finner i lettmelk med 1 prosent fett - 41 kcal per 100 gram. Helmelk med 3,5 prosent fett har 63 kcal per 100 gram, mens Cola altså har 42 kcal per 100 gram.

Kaja Helland-Kigen påpeker at de fleste matvarer kan i seg selv være fetende, da de inneholder kalorier, men at en samtidig bør tenke på hva annet enn kalorier mat og drikke bidrar med.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter - som har som oppgave å bidra til å fremme forbruket av norsk melk og norske meieriprodukter - har følgende kommentar til artikkelen "Seks drikkevarer du bør droppe, hvis du vil ned i vekt":

De fleste matvarer kan i seg selv være fetende, da de inneholder kalorier. Men når vi spiser, må vi også tenke på hva annet enn kalorier maten bidrar med. Brus, saft og rødvin inneholder kun tomme kalorier, mens melk i tillegg gir deg mange næringsstoffer du trenger hver dag, som proteiner, kalsium, jod og B-vitaminer. Flere av disse næringsstoffene er det ikke så enkelt å få nok av fra andre matvarer.

Melken er vår viktigste kilde til kalsium, som blant annet er viktig for skjelettet. Faktisk får vi omtrent 70 % av kalsiuminntaket vårt fra melk og meieriprodukter i Norge.

Melk er også vår viktigste kilde til jod, et mineral urovekkende mange av oss får for lite av ifølge Nasjonalt råd for ernæring. Jod er viktig for forbrenningen, og for vekst og utvikling hos barn. Spesielt viktig er det for gravide og ammende, fordi jod er nødvendig for utviklingen av hjernen til barnet i magen og nyfødte.

Næringsstoffene i melken trenger du om du slanker deg eller ei. Velger du skummet melk og magre meieriprodukter kan du fint få nok av både kalsium og jod uten at du får mange kalorier. Melk har et høyt innhold av gode proteiner som er viktig ved trening og vektreduksjon.

I artikkelen står det at «Bytter du ut to liter kaloriholdig drikke om dagen med rent vann, sort kaffe eller te, sparer du 740 kalorier daglig, noe som tilsvarer at du mister snaue en kilo fett i uka.». Å ta utgangspunkt i at noen drikker to liter melk eller annen drikke med kalorier om dagen blir helt feil. Dette er ikke anbefalt, det er vann som bør være førstevalget mellom måltidene.

Vi kan ikke sette matvarer i bås som fetende uten at vi ser på hvilke næringsstoffer de gir oss, og hvor store mengder vi spiser og drikker av dem.