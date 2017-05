- Jeg er skremt over helsetilstanden til nordmenn

Side3-blogger og personlig trener, Cornelis Elander, synes nordmenn beveger og trener for lite. Han lanserer i juni et fem ukers program som vil gi deg "sommerkroppen". Elander håper programmet vil inspirere folk til å komme seg oftere på treningssenteret.

Side3-blogger og personlig trener Cornelis Elander er hjemme i Norge på kombinert jobb - og ferietur. Til Side3 sier Hollywoodtreneren at han er sjokkert over helsetilstanden til sine landsmenn.

- Jeg er veldig bekymret over hva jeg ser om dagen. Når du bor i utlandet og kommer hjem, så kan du se at nordmenn har lagt på seg de siste årene. Fortsetter dette, tror jeg ikke det er lenge til vi tar igjen den amerikanske livsstilen, mener Elander.

- Hurtigmat-kjedene tjener store penger



Den personlige treneren sier at til tross for stort fokus på helse og trening de siste årene, mener han at media har skapt et bilde av at Norge er veldig sunt. Det hevder han ikke er riktig.

- Norge er et av de landene der hurtigmat-kjedene tjener store penger og gjør det veldig bra. I mine øyne er dette en skremmende utvikling. At myndighetene på mange skoler har kuttet ut gratis frukt til elevene, synes jeg er helt feil retning, sier Elander oppgitt.

I 2014 fjernet regjeringen retten til norske ungdomsskoleelever om gratis frukt på skolen. Flere fagpersoner mener frukten må tilbake i skolehverdagen.

- Når jeg ser norsk ungdom sitte på Starbucks og drikker frappa mocca-drikker med masse sukker og sirup, blir jeg oppgitt. Det er for mye hurtigmat tilgjengelig for nordmenn med for mye penger mellom hendene, forklarer Hollywood-treneren.

- Det skal være lov å kose seg, men det har blitt for mye kosekultur her til lands, mener jeg.

5 av 10 er normalvektige



Tall fra en SSB-undersøkelse fra 2017 viser at 3 av 10 nordmenn er overvektige eller har fedme, mens 5 av 10 er normalvektige. Ifølge Eurostat har Norge flere normalvektige og færre med fedme enn det europeiske gjennomsnittet.

Undersøkelsen viser at antall personer som har fedme, har doblet seg. Mens det i 1998 var seks prosent som hadde fedme i Norge, var det i 2015 tolv prosent. Men når det gjelder de som er overvektige og noe overvektige, har det ikke vært noen dramatisk økning, skriver SSB.

Tallene viser også at det er de yngste som er sunnest. 7 av 19 nordmenn i alderen 16-24 år er normalvektige, mens mindre enn 1 av 10 er overvektige eller har fedme.

Vil motivere til trening



Cornelis Elander lanserer nå et fem uker langt treningsprogram han håper vil inspirere folk til å komme seg på gymmen. Målet er å få folk i "sommerkropp"-form på kun fem uker.

- Tror du ikke folk er lei av å høre om "sommerkroppen-hysteriet"?

- Jo, og det er nettopp derfor jeg bruker dette begrepet. For mange er det veldig provoserende med dette konstante fokuset på sommerkroppen, men på en annen side er det også motivasjonen for flere til å komme seg på treningssenteret.

- Dersom jeg sier til deg "nå skal vi trene beinhardt i 12 måneder", så vil mange ikke orke å prøve en gang. Fem uker er derimot veldig overkommelig. Om du så klarer å fortsette med treningen etter denne perioden, er jo det flott. Klarer jeg å motivere kun en håndfull personer til å fortsette etter disse fem ukene, anser jeg prosjektet som en suksess, sier en entusiastisk personlig trener til Side3.