- Det er bra å trene, men det er kaloriene som bestemmer vekten

Det er naturligvis bra å trene, og jo eldre du er, jo viktigere er det for helsen på lang sikt.

Men om vi skal stole på ekspertene:

Vil du bli kvitt ekstra fett på kroppen, er det først og fremst hva du spiser som gjelder.

- Jeg mener trening i forbindelse med slanking er sterkt overvurdert, sier ernæringsekspert Marc Reitman til Washington Post.

Reitman er sjef ved National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) i USA.

- Trening er svært viktig for å holde seg sunn og frisk, men jeg er sterkt overbevist om at overspising er hva som forårsaker fedme. Å trene seg ut av overspising er ikke mulig, sier Reitman.

- I praksis umulig å trene seg slank



Reitman får støtte av forsker Michael Joyner ved Mayo-klinikken.

- Nøkkelen til å gå ned i vekt er å skape og opprettholde et underskudd av kalorier. Det er ganske lett å få folk til å spise 1000 kcal mindre om dagen. Men å få dem til å trene tilsvarende 1000 kcal - en gåtur på 16 kilometer - er uoverkommelig på mange nivåer, inkludert tid og motivasjon, sier Joyner til avisen.

Begge ekspertene sier at det er teoretisk mulig å trene seg slank, men hevder at det krever en så voldsom innsats at det neppe lar seg gjøre for folk flest.

Å gå et par kilometer om dagen vil ikke på langt nær være nok.

ÉN POSE Á 330 GRAM = 2165 KCAL: Tommelfingerregelen er at man ved jogging på flatmark forbrenner sin egen vekt i kcal per kilometer. Når 7000 kcal tilsvarer omtrent 1 kg fett, må en person på 70 kg altså jogge 100 km for å bli kvitt én ekstra kilo. Til sammenlikning tilsvarer tre slike 330-grams peanøttposer cirka 6500 kcal.

Å kutte ned på antall kalorier, spesielt sukkerinntaket, er i samsvar med det norske Helsedirektoratetet nasjonale kostråd.

Å velge matvarer med begrensede mengder mettet fett, sukker og salt er første punkt på lista.

1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Helsedirektoratets offisielle kostholdsråd

Fordelene er mange:

Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir deg et godt grunnlag for god helse, og bidrar til at du får i deg næringsstoffene du trenger. Et variert og sunt kosthold kombinert med fysisk aktivtet i hverdagen, reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme. Helsedirektoratet

Helsefordelene ved trening er likevel enorme

En undersøkelse utført ved NIDDK tyder på at høy aktivitet av trening, ikke mindre enn én time om dagen, samtidig er viktig for å opprettholde vekten på et bestemt nivå. Spesielt trekkes styrketrening fram som fordelaktig for helsen.

Selv om trening ikke alene vil sørge for at kiloene raser av, understreker forskerne overfor Washington Post at de øvrige helsefordelene ved trening er enorme:

Jevnlig trening styrker lunger og hjerte. Det reduserer risikoen for diabetes, fordøyelsesproblemer, flere krefttyper, for høyt blodtrykk og blodsukker og for høye nivåer av kolesterol. Styrketrening styrker også både ben og naturligvis muskulatur, som forebygger beinskjørhet.

Ifølge Helsedirektoratet i Norge er fysisk aktivitet et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander.

Trening høyner dessuten humøret og holder hjernen skarp.

Generelt forlenger trening livet. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet i USA har personer som trener syv timer i uken 40 prosent lavere risiko for å dø tidlig sammenliknet med personer som trener mindre enn en halv time i uka.

Cornelis Elander.

- Ikke i form uten å trene

Personlig trener Cornelis Elander peker på at det er forskjell på å slanke seg og å komme i bedre form.

- Jeg er veldig enig i mange av uttalelsene her, men mener det også er viktig at vi ikke går i fella å sammenlignende vektnedgang med bedre helse. Ja, enkelte kan ha godt av å kontrollere litt mer av hva en kjører i seg og matinntaket, men vi må også skille på det å gå ned i vekt og det å komme i bedre form, sier Elander til Side3.

- Samtidig er det viktig å understreke at vi nordmenn stadig spiser dårligere og dårligere. Dette er både skremmende og trist, og vi trenger virkelig en debatt om hvordan vi både spiser og lever. I tillegg er det som sagt på tide at vi også fokuserer mer på riktig, smart, og hard trening.

Han sier seg enig i at bare å trene masse ikke nødvendigvis vil få deg i bedre form alene, og du vil trolig heller ikke oppnå de vektnedganger du ønsker.

- Med med tanke på hvor mye vi nå alle sitter i hverdagen, veier dessverre ikke noen minutter på treningssenteret opp for dette, sier Elander.