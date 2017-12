Tre gode drinker med akevitt

Nyttårsaften er en gyllen anledning til å bli kvitt restene med akevitt fra julaften.

De siste årene har akevittbaserte cocktails blitt vanlige å se på barkartet både i inn- og utland, og det er ingenting i veien for å lage like gode drinker hjemme.

En av de norske barene som har skapt seg et navn nettopp på grunn av akevitt, er Pjolter & Punsj i Stavanger. Baren fikk utmerkelsen Norges beste nye cocktailbar under Bartenders’ Choice Awards på tampen av 2017.

Bak baren finner vi bartender Truls Thomesen.

- Eksotiske drinker som Caipirinha, Mojito og Margarita med har regjert i barene, men vi så et potensiale i akevitten her hjemme. Vi bestemte oss tidlig for at vi ønsket å fordype oss i de nordiske smakene, sier Thomesen.

Thomesen fant inspirasjon i en coctailbok fra 30-tallet.

- Vi har jo et litt anstrengt forhold til akevitt. De aller fleste av oss tenker på akevitt som en romtemperert dram ved siden av julematen eller på julebordet. Vi oppdaget en god svensk bok om cocktails fra 1930-tallet som hadde fått altfor lite oppmerksomhet i nyere tid. Den inspirerte et ønske om å blåse liv i flere gamle nordiske oppskrifter som kanskje også hadde blitt glemt, forteller han.

Har du litt ekstra akevitt igjen fra julemiddagen anbefaler Thomesen å lage en punsj.

Her er én oppskrift på akevittpunsj og to drinker, signert Truls Thomesen:

AKEVITTPUNSJ: For å øke holdbarheten kan man sile punsjen en gang til etter et døgn. Holdbar i flere måneder.

Akevittpunsj

4 dl akevitt



4 sitroner



8 stk nellik



1 stk kanelstenger



2 stk stjerneanis



3 dl lavpasteurisert helmelk



1/2 muskatnøtt



4 dl sort te



8 dashes peychauds bitter

250 gr sukker

Ha skall av 4 sitroner, nellik, kanel og stjerneanis i 4 dl akevitt, og la det stå i 6 timer. Lag 4 dl sort te og rør inn sukkeret. Tilsett den søte teen, juice fra 4 sitroner og peychaud bitter til akveittblandingen sammen.

I en kjele riv en halv muskattnøtt sammen med melk. Varm opp til rett før kokepunktet og akevittblandingen til melken. La det stå i en time og rør litt i blant slik at melken klumper seg.

Sil hele blandingen gjennom et klede slik at den blir helt klar. Avkjøl og server med sitronskall.

For å øke holdbarheten kan man sile punsjen en gang til etter et døgn. Holdbar i flere måneder.

Lysefjord

40 ml akevitt

25 ml Martini Ambrato (evt. Dolin Bianco)

10 ml eplebrandy

Rør alle ingrediensene på is, og sil over i et cocktailglass. Klem oljene fra et appelsinskall over drinken.

Westcoast mule

50 ml akevitt



5 ml grønn Chartreuse



1 klype mynte



20 ml Lime juice



20 ml Ingefærsirup*

Shake alle ingrediensene og sil over i et glass med knust is. Pynt med et mynteskudd.



*Ingefærsirup lages ved å blande like deler ingefær, sukker og varmt vann i en blender. Sil deretter blandingen gjennom en finsil.