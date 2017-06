Tore Petterson: - Min generasjon er uten tvil den verste foreldregenerasjonen som har eksistert

- Drømmen var å bli den nye Michael Jackson. Da jeg innså at det ikke gikk, så var det musikalstjerne. Til slutt ble bare en eller annen form for stjerne, humrer komikeren.

Som ung var det dog ikke TV Petterson ville bli kjent for. Den store drømmen var å bli popstjerne. Et smil brer seg over ansiktet i det Petterson husker tilbake til hvordan han som ung øvde på å gjøre intervjuer på engelsk.

- Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg er veldig engasjert og veldig ærlig. Jeg ble tatt av skjermen en rekke ganger fordi jeg ble så sint på direkten. Jeg ba jo alle dra til helvete. Haha. Men det funket jo! Den første tiden fikk jeg flere hundre drapstrusseler, mellom 400 og 800 i døgnet. Jeg hadde jo vakter som passet på meg og politiet kom noen ganger. Det var litt ekkelt først, men så etter hvert merket man at mennesker begynte å snu. «Etter å ha hørt deg snakke litt, er det jo ikke så gærn’t det du sier», var tilbakemeldingene. De som tidligere hadde sendt inn trusler, begynte å like han frittalende homoen på direkten. Akkurat det har jeg forsøkt å fortsette med, være så ærlig som jeg overhodet kan. Så får folk heller lære seg å ikke stille spørsmål på ting de ikke vil ha svar på, smiler Petterson.

For 38-åringen fikk ikke bare venner den første tiden. På et tidspunkt rant det inn drapstrusler, så mange som 800 i døgnet. Det førte til vakthold og politieskorte til og fra jobb ved noen anledninger. På Mess-TVs Wikipedia-side beskrives Petterson som «en samfunnsengasjert person som satte homofili på kartet i Norge».

- Mess-TV var det første jeg gjorde på TV. Så vidt jeg vet var det første gang det var en homo på TV i Norge som snakket om homofili. Sånn sett var det veldig bra for meg, men også andre homofile i Norge, tror jeg. Folk kunne stille spørsmål, og jeg svarte veldig ærlig – kanskje litt for ærlig noen ganger, mimrer Petterson, før han bryter ut i latter.

Den gang som nå var 38-åringen ikke redd for å melde fra det han hadde på hjertet. At han i tillegg var en åpen homofil mann med «rare klesvalg» («blant annet grønne rastafletter. Jeg vet ikke hva jeg tenkte»), var ikke alltid like populært.

For dagens unge høres dette kanskje ut som et fjollete TV-konsept, men faktum er at programmet var populært nok til å overleve i syv år på TVNorge. Petterson arbeidet senere i konsepttvillingen «Sonen», men da på TV 2.

TV-karrieren startet i det interaktive programmet Mess-TV i 2004. Her måtte Petterson og andre programledere underholde publikum i flere timer i strekk midt på natten, samtidig som de besvarte tekstmeldinger fra seerne som rullet inn over skjermen.

Til tross for at 38-åringen for alvor ble kjent gjennom «Farmen Kjendis», har Petterson lang fartstid i norsk underholdningsbransje.

- Hvordan homofile blir behandlet i Tsjetsjenia. Folk blir fengslet, torturert og sendt i arbeidsleir. Familier blir oppfordret til å ta livet av sine egne dersom de har feil legning. Det er helt forferdelig. Og det skuffer meg så sinnssykt at jeg hører altfor lite om dette i norske medier eller blant politikerne. Det er som jeg har sagt i alle år, homser er morsomme og gøyale helt til vi ikke er det lenger. Det er ingen som går med oss den siste mila - det er ikke viktig nok virker det som. Da står homsene veldig alene. Men så setter vi opp et dragshow og da er det bare fest og moro igjen.

- Noe av det som irriterte meg mest inne på gården, var at folk ikke ville ta et ordentlig standpunkt. «Å, nei. Jeg er en offentlig person. Det der kan jeg ikke mene noe om», virket å være mantraet. Der er jeg helt motsatt. Når folk endelig hører på meg, er det viktig at jeg har noe å si, melder 38-åringen.

- Det viktigste er selvfølgelig å bli akseptert, men på den annen side ikke bare gi helt faen heller. Jeg tror mange unge homofile i dag opplever et antiklimaks rundt det der. Husk at de har jo tenkt på det lenge, kvernet og kvernet på hvordan de kan si det og så plutselig får de bare et skuldertrekk i respons. Heldigvis går det bra for de aller fleste, men for mange er det ikke bare å komme ut. Man må være forberedt på å miste hele nettverket man har rundt seg. Mange steder i verden dør man jo for å være seg selv, og akkurat det er det veldig viktig å ha respekt for, mener Petterson.

- Jeg er overbevist om at det ga meg en urokkelig tro på meg selv. En stor dose selvsikkerhet - ikke selvtillit. Jeg skiller veldig på de to uttrykkene. For meg er selvtillit noe som kommer og går, mens selvsikkerhet er noe du har. Det å få den tryggheten og støtten har latt meg utforske meg selv og gitt meg svaret om at jeg er god nok. Det har gjort at jeg kan møte verden på mine premisser.

- Jeg tror noen skjønte at mamma har så stort hjerte at hun fikk to av oss, smiler Petterson.

- Jeg visste jo selvfølgelig ikke hva homofili var, bare at jeg likte gutter. Selv brukte jeg lang tid på å komme ut av skapet, fra jeg var 15 år til 19 år. Mamma spurte meg rett ut på et tidspunkt: Forelsker du deg i gutter? «Ja», svarte jeg. «Ja, men da er det greit» var svaret. Det var en utrolig lettelse.

38-åringen forteller at «alle» visste han var homofil før han selv sa det høyt. Han kom ut av skapet som 19-åring, selv om han allerede som femåring sier han var klar over at han forelsker seg i personer av det samme kjønn.

- Jeg ser jo at jeg har fått utrolig støtte fra hjemmet med klokkertro på det jeg driver med. De har hele støttet meg og alltid vært der. Mamma og pappa har alltid vært basen min. Vi har et forhold der vi kan prate om absolutt alt.

- Jeg ser jo at mange av de som mobbet meg ikke lever i dag: Selvmord, overdose – ting gikk ikke så bra med dem. Min mor hadde en veldig fin evne til å gi meg empati for mobberne mine ved å fortelle meg litt om dem. Ikke ved sladder, men ved å si «hjemme hos han drikker mor mye» eller «der er ikke far så veldig snill». Det ga meg mer en forståelse for at «greit, jeg blir kanskje mobbet her, men hjemme har jeg det trygt og godt». Den tryggheten er ikke noe alle har. Bedre at de tar meg enn noen andre, for jeg taklet det jo, tenkte jeg.

Etter slåsskampen fikk han krabbet seg inn i et hus og ringt hjem. Mor var der på flekken og ga mobberen klar beskjed om hva som ville skje dersom han la en hånd på sønnen igjen. I dag forteller Petterson at han har tilgitt noen av mobberne sine. Andre er det for sent å ta et oppgjør med.

Petterson sier at mobbingen sjeldent var fysisk, men det hendte. Han husker spesielt en episode der er klassekamerat skulle "ta" han for å ha stjålet dama hans.

Det med å snu folk fra fiender til venner er noe 38-åringen sier han fortsatt gjør i dag. Petterson ble født i Drammen, men familien flyttet senere til nabokommunen Lier. Oppveksten i Lier var preget av mye mobbing, og det å lese mennesker har blitt en «forsvarssmekanisme». Å være en ung homofil i norske bygde kommuner på 1980 og 1990-tallet var ikke alltid like enkelt. At han i tillegg gikk på musikklinjen og var aktiv danser, hjalp ikke på imaget.

BLE MOBBET: 38-åringen ble født i Drammen, men store deler av oppveksten var i nabokommunen Lier. Det var ikke alltid like lett for en skeiv ungdom.

- Tror du serien «Skam» og måten de viste kjærlighetshistorien mellom Even og Isak på har bidratt til å gjøre det enklere å komme ut?

- De gjorde en så bra jobb. At de har klart å få det til å ikke handle om legning, men kjærlighet er så viktig. Jeg var faktisk "konsulent" i noen timer for de to skuespillerne, der de kunne stille meg spørsmål om hvordan det var å være ung og homofil. De to og Julie (Andem, skaperen av «Skam» red.anm.) fanget virkelig den greia om den første store forelskelsen og kysset - at det er det samme, enten man er forelsket i en jente eller gutt. Jeg er dritimponert.

- Hvordan er det å være homofil i Norge i dag?

- For meg er det fantastisk. Jeg har vært heldig og har et utrolig bra liv. For unge homofile, tror jeg kanskje det kan være litt verre. Da jeg vokste opp var det greit å være litt gal og utagerende, men nå skal jo alle være så forbannet like. Alle skal ha moteklær, snakke likt og være nedtonet. Vi blir for homogene. Man skal ikke skille seg ut. Jeg tror det skaper et veldig stort gap mellom «utskuddene» og de «normale». Det finnes ikke noen mellomting, noe som kan gjøre det vanskelig å finne en egen identitet.

- Homofile er også godtatt på de heterofiles premisser. Da det tidligere var veldig feminine homofile som kom frem, er det nå flere «macho-homser». Mange av disse klarer jo ikke å kjenne seg igjen i homser som er synlig i media. Om noen sier de er homofile, så blir de med en gang satt i en bås med masse forventninger knyttet til seg. Vi skal være morsomme, skrullete, flinke med klær og sminke, men dersom vi ikke kan noe av det der så skjønner folk ingenting. Det tror jeg kan være en utfordring for mange unge, mener Petterson.

- Har heterofile for mange forutinntatte oppfatninger om homofile menn?

- Ja, i media i hvert fall. Jeg skulle ønske at det arbeidet flere homser på skjermen. Det gjør jo det, men det er så mange som ikke tør å komme ut. Det er ikke så viktig for dem å kjempe de homofiles kamp, sier han oppgitt, før han legger til.

- Jeg kan ta et annet eksempel jeg alltid får kjeft for: Jeg kjenner nesten ingen homofile par som lever i monogame forhold. Hver gang jeg sier det, renner det inn med meldinger fra homser som skriver «men jeg lever i et monogamt forhold». Ja, så flott da, for det er akkurat det som er poenget mitt! Snakk ut. Ikke gjem dere, vi trenger at dere blir sett. Akkurat nå er det utallige unge, homofile kvinner og menn der ute som tror et parforhold er å ha en orgie med 15 personer. Og da har man misforstått totalt.

Selv ble 38-åringen nylig singel, noe som ble slått stort opp i norsk kjendispresse.

- Nei, hva skal man si? Det er jo det samme gang på gang. Den følelsen er borte eller den følelsen finnes ikke, men man kan ikke kjempe alene. Men i motsetning til tidligere forhold der jeg har hatt det dritt i tre av fire år, tok jeg nå selv tak i det og sa «nå har ikke jeg det bra».

- Hva tenker du om dagens datingkultur?

- Jeg leste nylig om en undersøkelse at antall personer som bor alene har økt med 17 prosent fra 2005 til 2014, og at vi aldri har vært mer ulykkelige. Jo større koldtbordet vårt blir, jo mer ensomme blir vi. Vi tror hele tiden at den neste skal være bedre, og jeg lurer på hvor unge skal lære at forelskelsen i et forhold blir borte med tiden? At vi må lære nye måter å elske noen på, og at man ofte må gjennom noen runder før man får dyp respekt for hverandre i et forhold.

- Derfor tror jeg at sjekkeapper som Tinder osv, kan være veldig skadelig, og da kanskje spesielt for menn. Menn løper jo veldig fort etter sex, for det er det gøyale med dét, mens et forhold er det viktige med dét og noe man må jobbe hardt for. Man må lære unge mennesker at et godt forhold krever mye arbeid, men at belønningen er stor dersom man bare gidder å komme seg igjennom de vanskelige periodene. Det går jo så mange enslige mennesker rundt her i verden som bare ønsker å bli elsket, ha noen å komme hjem til og dele hverdagen med. Jeg tror verden bare blir kaldere og kaldere.

- Du har fortsatt troen på den store kjærligheten?

- Ja det har jeg. Men jeg har også fått øynene opp for at det er noe som heter et godt brudd. Jeg prater fortsatt masse med eksen og vi har god kontakt. Vi hadde en drøm som ikke fungerte slik vi hadde håpet.