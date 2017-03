Tok overdose ni ganger - nå er han mangemillionær

Fra misbruker til forretningsmann: Khalil Rafati viser at det er mulig å komme seg ut av narkotikahelvete.

«Jeg glemte å dø» har blitt en leveregel for Khalil Rafati. 14 år etter at han lå i rennesteinene i Los Angeles, har han nå dedikert livet i å leve sunt. Samtidig har han bygget opp en fruktjuice-kjede og blitt mangemillionær i prosessen.

46 år gamle Khalil Rafati åpnet den første Sunlife Organics-butikken i Malibu i California i 2011.

Strandbyen nord for Los Angeles er hjemmet til en rekke kjendiser, og i dag stikker mange av dem innom Sunlife for å kjøpe med seg fruktjuicer med navn som «Wolverine», «The Elixir of Life» og «The Happy».

Snudde rundt



For Rafati har fruktjuice blitt nettopp det - livets elixir og et lykkelig liv. I 2003 var han heroinavhengig og levde på gata i Los Angeles.

Han hadde tatt overdose ni ganger, og forsto at han måtte slutte eller dø.

- Jeg hadde blitt arrestert flere ganger enn jeg kan huske for narkotikaforbrytelser. Jeg var helt ødelagt. Jeg hadde så mye smerte at jeg ikke kunne sove, sier Rafati til BBC.

Han forsto at han måtte snu livet rundt, og det tok ikke lang tid før han var like hekta på å overleve som han tidligere hadde vært på dop.

Juice



- Jeg ble ganske tidlig introdusert for juice og superfoods av en venn. Resultatet var utrolig og kom momentant. Jeg begynte å kjenne meg levende igjen. Angsten ble erstattet med begeistring og en fornyet lyst på livet, forteller han på bedriftens hjemmeside.

Rafati ble nærmest besatt av juice. Han begynte å eksperimentere med juice. Etterhvert begynte han å reise til India, Indonesia og Sør-Amerika for å lære mer om frukt og grønnsaker.

- Til slutt fant jeg at sannheten ikke er veldig annerledes enn det bestemødre pleier å si: - Spis frukt og grønnsaker.

Hans nye livsvisdom ville han også gjøre til næringsvei. I 2011 åpnet han den første frukt- og juicebutikken i Malibu. Seks år senere har han en kjede med seks uttsalgsteder.

Nedenfor kan du få med deg glimt av Rafatis liv og livsvisdom.

Going to learn how to snowboard/ski in Aspen ❤ stay tuned for videos of me falling 😂 Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) fredag 10. Mars. 2017 PST

People ask me all the time if I miss the drinking and the drugs. "Isn't it hard?" "Do u still crave drugs all the time?" "Aren't you sad you don't get to party anymore?!" Without any hesitation I can honestly say "NO!" The golden key to Sobriety is to create a life where drinking and drugs are no longer necessary. Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) tirsdag 21. Feb.. 2017 PST

Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) tirsdag 31. Jan.. 2017 PST

For those of you that read my book you'll remember Sarah. 8 years later and doing amazing! I'm so proud of her! Such an incredible woman, mother and friend. We take a trip together every year to celebrate her recovery!!! Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST

Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) mandag 23. Jan.. 2017 PST

I definitely look better before than after 😂 Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) søndag 15. Jan.. 2017 PST

Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) tirsdag 10. Jan.. 2017 PST

Get back up and keep climbing! Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) tirsdag 02. Aug.. 2016 PDT

Monday motivation. Don't let your fears hold you back from pursuing your dreams! Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) mandag 01. Feb.. 2016 PST

Accomplish something every single day. Always work towards your goals! Et innlegg delt av I Forgot to Die, Khalil Rafati (@iforgottodiebook) fredag 11. Nov.. 2016 PST

Har du fått med deg denne populære videoen?