Tok dobbeltdrapsmann med sjelden DNA-match

GRÅTER AV GLEDE: Fernando Duran, pappaen til Bree' Anna Guzman (22), som ble voldtatt og drept i 2011, gråt av lykke da LAPD fortalte at de hadde pågrepet og siktet en mann for drapet på hans datter og 17 år gamle Michelle Lozano.

Påskeaften 2011 forsvant 17 år gamle Michelle Lozano fra Lincoln Hights i Los Angeles. Dagen etter ble hun funnet voldtatt og drept langs Freeway 5 i LA.

26. desember 2011 forsvant 22 år gamle Bree Anna Guzman fra Lincoln Hights. Hun ble funnet voldtatt, drept og dumpet ved en motorvei i byen en måned senere.

De to drapene skapte frykt for en seriemorder i Lincoln Heights, og i 2014 sa etterforskerne at tekniske bevis knyttet de to drapene sammen. Politiet hadde DNA til gjerningspersonen, funnet i biologisk materiale som var knyttet til voldtektene og drapene. Problemet var at denne personen ikke var å finne i noen registre.

DOBBELTDRAP: I 2014 konstaterte politiet at Bree' Anna Guzman og Michelle Lozano hadde blitt voldtatt og drept av samme person. Politiet hadde DNAet til denne personen, men kunne ikke finne en match i noen registre.

Nytt DNA-søk



Myndighetene utlovet en dusør på 50.000 dollar for informasjon som kunne hjelpe politiet å løse drapene, men årene gikk uten at drapene ble løst.

Så i mai 2017 fortalte politiet at de hadde funnet personen som matchet DNA-et knyttet til begge drapene.

Politisjef Charlie Beck i Los Angeles fortalte at da politiet ikke hadde klart å finne en DNA-match i noen databaser, hadde de bedt om tillatelse til å gjøre et såkalt «familiært DNA-søk».

Det vil si at de hadde lett etter personer i databasene som delvis matchet DNAet funnet på åstedet. En slik person kunne være i familie med gjerningspersonen.

SIKTET: Geovanni Borjas (32).

Fikk treff på faren



Våren 2017 ledet det familiære DNA-søket politiet til en person som hadde blitt arrestert for familievold. Han var faren til Geovanni Borjas. Etter at politiet hadde luket ut andre familiemedlemmer, begynte de å overvåke Borjas, og da 32-åringen ble sett spytte på fortauet, slo politiet til.

De tørket opp spyttet til Borjas slik at rettsmedisinere kunne finne hans DNA og sammenligne det med gjerningsmannens. Det ble full match, skriver LA Times. Nå er han siktet for to drap, og politiet er sikker på at de har rett gjerningsmann. Borjas har erklært seg ikke skyldig i drapene. Han er nå varetektsfengslet uten mulighet for å bli løslatt mot kausjon.