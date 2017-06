Tidligere Top Gear-profil i ulykke

Tidligere Top Gear-sjef Richard Hammond har vært innblandet i en bilulykke i St Gallen.

47-åringen er sendt med luftambulansen til sykehus.

Like før 18.30 ble det bekreftet at Hammond ikke er alvorlig skadet.

- Richard var bevisst og snakket, og klatret ut av bilen selv før kjøretøyet begynte å brenne. Han ble flydd til sykehus for å sjekke et mulig brudd i kneet, skriver The Grand Tour på Twitter.

Hammond var i Sveits for å spille inn materiale til programmet, som han leder sammen med Jeremy Clarkson og James May.

Ulykken skjedde på en strekning som var avsperret for løpet Bergrennen Hemberg, nordvest i Sveits, ifølge den sveitsiske lokalavisen 20 Minuten.

Også i 2006 var Richard Hammond involvert i en alvorlig ulykke da han krasjet en bil som kjørte i 460 killometer i timen, skriver The Mirror.