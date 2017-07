Tidligere modell Chuando Tan skaper overskrifter etter å ha avslørt hvor gammel han er

Chuando Tan fra Singapore har fått mye medieoppmerksomhet i sommer, etter hans nærmere 400.000 Instagram-følgere oppdaget noe oppsiktsvekkende, nemlig at Tan skal være 50 år gammel.

Tan, som er tidligere modell og nå jobber som fotograf, ser ut som om han er i midten av 20-årene, men skal altså være dobbelt så gammel, ifølge Yahoo News.

Modell



Ifølge Yahoo ble Tan født i 1967, og var en av Singapores mest populære modeller på slutten av 80-tallet. Han skal senere ha gjort karriere som popartist med låter på mandarin.

I 1996 ble han fotograf, og det er det han jobber som nå. I tillegg eier han et modellbyrå og har en svært populær Instagram-konto, hvor han jevnlig deler bilder fra hverdagen sin.

Wishing y'all a great Sunday ! & Thanks @nextthesalon for always being so accommodating to all my last minute requests 🙈🙈🤣LOL 🙏 Et innlegg delt av CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) søndag 30. Juli. 2017 PDT





Kyllingbryst hver dag



Tan, som er 1.85 høy, har innrømt at han var svært opptatt av å leve sunt mens han var modell. I en artikkel fra 1993 med Singapore-avisen The Straits Times, delte han noen tips for hvordan han holder seg ungdommelig.

Tan fortalte da at han unngår sene kvelder, at han aldri bader sent på kvelden eller tidlig på morgenen og at han spiser kyllingbryst (kokt på kinesisk måte) hver eneste dag. I tillegg trener han fire dager i uka og svømmer regelmessig.

Tan er ikke den eneste asiatiske modellen som sjokkerer med sin alder. Japanske Risa Hirako er også blitt en nettsensasjon på grunn av alderen sin, les mer om henne her.

#twilight #timetogetready 😈👻 Et innlegg delt av CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) fredag 16. Juni. 2017 PDT

Guess what ! There's no better reason than to be in a Birthday suit today 😂 🍾🎉🎊🎂 #celebratinglife - 3rd MAR 20:00 Et innlegg delt av CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) fredag 03. Mars. 2017 PST

#Newyear #resolution "I'll be back!" 😂💪 Et innlegg delt av CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) mandag 09. Jan.. 2017 PST

Polls out, tongue out 😂😂✌️️🇺🇸#damn #whatnext 😂🙈 Et innlegg delt av CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) onsdag 09. Nov.. 2016 PST

