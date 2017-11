Tidligere Facebook-topp advarer: - Gud vet hva det gjør med våre barns hjerner

Sean Parker, som var en del av Facebooks spede start, advarer mot effekten Facebook har på brukerne.

- Det endrer ditt forhold til samfunnet, og med andre personer, sier han til nettstedet Axios.

- Det forstyrrer trolig produktiviteten på rare måter. Gud vet hva det gjør med våre barns hjerner, fortsetter han.

Parker var en del av Facebooks ledelse fra 2004 frem til han forlot selskapet etter en kokainskandale i 2005, skriver Telegraph. Parker har også vært innom selskaper som Napster, Causes og Spotify.

Til Axios forteller Parker om hvordan han og de andre i Facebook jobbet for å nå ut til flest mulig brukere.

- Tankeprosessen som ble brukt for å lage disse aplikasjonene, der Facebook var først, handlet hele tiden om «hvordan kan vi bruke så mye som mulig av din tid og oppmerksomhet?»

- På en måte gir vi deg litt dopamin i ny og ne fordi noen likte eller kommenterte på et bilde eller et innlegg. Det får deg til å bidra med mer innhold, som igjen sørger for at du får flere kommentarer og «likes».

Parker er helt klar på at denne avhengigheten er noe selskapene helt klar spiller på for å slå an hos brukerne.

- Det utnytter en svakhet i menneskelig psykologi. Alle skaperne, Mark (Zuckerberg) og jeg, og Kevin Systrom hos Instagram, forstod dette. Og vi gjorde det likevel, sier Parker.

Parker driver i dag stiftelsen Parker Foundation, og er god for over en milliard kroner.